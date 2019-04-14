2019-04-14T14:37:11+03:00
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Мария БАЧЕНИНА@radio_kp

Темы дня : Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны, «Автодор» повышает плату за проезд, а Конюхов попал в новый шторм

Анастасия ВолочковаАнастасия ВолочковаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мария Баченина с главными новостями дня

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны, «Автодор» повышает плату за проезд, а Конюхов попал в новый шторм

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Главные темы:

- США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Госдепартамента США по итогам телефонного разговора американского госсекретаря Помпео и его бразильского коллеги Ара Ужу.

- Анастасия Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны.

- «Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам.

- Фёдор Конюхов попал в очередной шторм. "Лодку сильно бросает, ею сложно управлять, она может вновь перевернуться, как это было на днях. Спутниковые телефоны пока работают. Приборы тоже. Но проблема - с питанием, сейчас важно продержаться на ограниченном режиме" - рассказал организатор экспедиции Оскар Конюхов.

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