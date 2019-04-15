2019-04-15T09:09:58+03:00
Дави на газ
Михаил АНТОНОВКирилл БРЕВДО

Дави на газ : Пора менять зимнюю резину - лучшие марки, советы и рекомендации

Автоэксперт Кирилл Бревдо - о главных автомобильных новостяхАвтоэксперт Кирилл Бревдо - о главных автомобильных новостях

Автоэксперт Кирилл Бревдо - о главных автомобильных новостях

Пора менять зимнюю резину - лучшие марки, советы и рекомендации

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Главные темы:

- Штраф выходного дня. С 14 апреля в Москве опять начали штрафовать за проезд по выделенкам.

- ГИБДД планирует ужесточить наказание за ряд нарушений ПДД.

- Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае.

- Журналистам показали отдельные детали нового купе-кроссовера Renault Arkana, который вскоре появятся в России.

- Пора менять зимнюю резину - лучшие марки, советы и рекомендации.

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Дави на газ

Тема: Дави на газ : В каких регионах России больше всего жертв ДТП, на какие автомобили будут скидки в апреле и как автошколы будут сдавать экзамены ГИБДД

В студии: Михаил АНТОНОВ, Кирилл БРЕВДО, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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