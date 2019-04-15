Дави на газ : Пора менять зимнюю резину - лучшие марки, советы и рекомендации
Автоэксперт Кирилл Бревдо - о главных автомобильных новостях
Пора менять зимнюю резину - лучшие марки, советы и рекомендации
Главные темы:
- Штраф выходного дня. С 14 апреля в Москве опять начали штрафовать за проезд по выделенкам.
- ГИБДД планирует ужесточить наказание за ряд нарушений ПДД.
- Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае.
- Журналистам показали отдельные детали нового купе-кроссовера Renault Arkana, который вскоре появятся в России.
- Пора менять зимнюю резину - лучшие марки, советы и рекомендации.