Главное - вовремя : Пугачевой - 70, Порошенко спел на стадионе, Роспотребнадзор рассказал, как выбирать рыбные консервы
Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными утренними новостями
Пугачевой - 70, Порошенко спел на стадионе, Роспотребнадзор рассказал, как выбирать рыбные консервы
Главные темы:
- Алле Пугачевой - 70! Слушаем её первые и редкие песни! Сегодня свой юбилей празднует Алла Пугачева - примадонне исполняется 70 лет. О предстоящем грандиозном концерте «Женщины, которая поёт» и том, как будет отмечать свой день рождения Королева нашей эстрады - в нашем материале. Пугачева объяснила, почему считает себя королевой плебеев.
- В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать рыбные консервы.
- «Таскают неподъемные мешки»: дети, которые помогают маме-дворнику, вызвали споры в соцсетях.
- Инспектор гаджетов.
- Стартовал финальный сезон "Игры престолов".
- Названы самые популярные города для поездок на поезде.
- Стало известно, сколько российские туристы готовы потратить на отпуск летом.
- Милонов поругался с эвакуаторщиками и получил травмы. С хамством от кого вы сталкивались - врачи, сотрудники ЖКХ, чиновники, гаишники.
- Коридоры власти.
- Росфинмониторинг предупредил граждан о телефонных мошенниках.
- Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода. Таким способом теперь можно оплатить покупки на сумму до 3 000 рублей. Эксперты отмечают, что это удобно для пользователей и банков, однако повышает риски мошенничества.
- Обзор прессы.
- Ростовчанка победила в конкурсе «Мисс Россия».
- Новости спорта.