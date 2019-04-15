Главное - вовремя : Пугачевой - 70, Порошенко спел на стадионе, Роспотребнадзор рассказал, как выбирать рыбные консервы

СЕГОДНЯ 08:03 2019-04-15T12:55:28+03:00

Пугачевой - 70, Порошенко спел на стадионе, Роспотребнадзор рассказал, как выбирать рыбные консервы 00:00 00:00

Главные темы:

- Алле Пугачевой - 70! Слушаем её первые и редкие песни! Сегодня свой юбилей празднует Алла Пугачева - примадонне исполняется 70 лет. О предстоящем грандиозном концерте «Женщины, которая поёт» и том, как будет отмечать свой день рождения Королева нашей эстрады - в нашем материале. Пугачева объяснила, почему считает себя королевой плебеев.

- В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать рыбные консервы.

- «Таскают неподъемные мешки»: дети, которые помогают маме-дворнику, вызвали споры в соцсетях.

- Инспектор гаджетов.

- Стартовал финальный сезон "Игры престолов".

- Названы самые популярные города для поездок на поезде.

- Стало известно, сколько российские туристы готовы потратить на отпуск летом.

- Милонов поругался с эвакуаторщиками и получил травмы. С хамством от кого вы сталкивались - врачи, сотрудники ЖКХ, чиновники, гаишники.

- Коридоры власти.

- Росфинмониторинг предупредил граждан о телефонных мошенниках.

- Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода. Таким способом теперь можно оплатить покупки на сумму до 3 000 рублей. Эксперты отмечают, что это удобно для пользователей и банков, однако повышает риски мошенничества.

- Обзор прессы.

- Ростовчанка победила в конкурсе «Мисс Россия».

- Новости спорта.