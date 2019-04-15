Темы дня : В Туве ищут сбежавших зеков, Москва переходит на цифровое телевидение, Пугачева отмечает юбилей

СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-15T14:06:21+03:00

В Туве ищут сбежавших зеков, Москва переходит на цифровое телевидение, Пугачева отмечает юбилей 00:00 00:00

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00:36 В Туве продолжаются поиски сбежавших заключённых. В воскресенье арестанты напали на сотрудника Барун-Хемчикского отдела МВД. В республике введён план перехвата. Известно, что беглецы, в основном, были осуждены по тяжёлым статьям - убийство, разбой, грабёж.

03:11 Сегодня в России началась очередная волна перехода на цифровое телевидение. Аналоговое вещание отключили в двух десятках крупных регионов, в том числе в Москве и Подмосковье. Чтобы подготовить население, информационную кампанию начали заранее. Но, как выяснилось, у телезрителей до сих пор много вопросов.

09:21 Сегодня примадонна российской эстрады отмечает юбилей. Алле Пугачёвой исполнилось 70 лет. Певицу поздравил Владимир Путин. Президент отметил, неординарные вокальные данные, яркий артистический темперамент и работоспособность, которые привели Пугачёву на вершину эстрадного олимпа. Также глава государства обратил внимание на участие артистки в судьбе других исполнителей, тех, кому она открыла дорогу на большую сцену.

В преддверии юбилея россияне назвали самую любимую композицию Аллы Борисовны. И это - «Миллион алых роз».

12:12 40% россиян - то есть каждый четвёртый - не имеют никаких сбережений. Таковы результаты опроса, который провёл сервис по поиску работы SuperJob. В случае лишения всех источников доходов 16% респондентов смогут "продержаться" на накопления меньше месяца. И только 6% заявили, что накопленных денег им хватит на период до года.

16:39 Тем временем высокопоставленные чиновники и парламентарии отчитались о своих доходах - по закону, это необходимо сделать до 1 апреля. Журнал Форбс тут же - на основе деклараций - составил рейтинг самых богатых. И вот что получилось.

18:49 Действующий глава Украины Петр Порошенко нашел способ, как победить в дебатах соперника по президентской гонке. Секрет оказался прост - спорить надо самим с собой. Порошенко, как и собирался, приехал на стадион Олимпийский 14-го апреля. И вновь призвал Владимира Зеленского явиться, хотя тот с самого начала настаивал на другой дате - 19-е апреля. В результате, со сцены Порошенко вещал один, не упустив возможности высмеять своего конкурента.

23:58 Почти половина россиян не работают по специальности. Таковы данные опроса ВЦИОМа. В качестве основных причин треть называет отсутствие возможности устроиться по своему профилю, каждый пятый предпочёл сменить профиль из-за более высокой зарплаты в другой сфере, и 30 процентов диплом получили и о нём забыли.

Одна из главных причин этой проблемы заключается в том, что система вузов не успевает перестраиваться, - говорит директор Центра экономики непрерывного образования Российской академии народного хозяйства и госслужбы - Татьяна Клячко.

25:46 Сегодня вспоминают одну из крупнейших морских катастроф. В ночь на 15 апреля 1912-го года затонул «Титаник» — самый большой на тот момент океанский лайнер. Кажется, в этом крушении уже не может быть белых пятен, только художественных фильмов сняли с десяток. Но с каждым годом выясняются всё новые и новые подробности. Так, на борту Титаника был отставной русский офицер, потомственный дворянин Михаил Жадовский. Дмитрий Делинский - об истории, которая достойна голливудского сюжета.

30:00 Алла Пугачёва сегодня принимает поздравления. Примадоне - 70 лет. Этот тот случай, когда женщина не скрывает свой возраст. Ещё в советские времена ходил анекдот. Как в энциклопедиях будет написано о том, кто такой Брежнев? Политический деятель времён Пугачёвой. Рассказываем о первых шагах звёздного пути.