2019-04-15T15:17:26+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Освобождение малоимущих от налогов, компенсации за неучтенный рабочий стаж, заработок на подростковых драках

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

Освобождение малоимущих от налогов, компенсации за неучтенный рабочий стаж, заработок на подростковых драках

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00:00 Кремль отреагировал на идею освободить малоимущих от налогов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент нет чёткой позиции по этому вопросу. Такие идеи сначала должны проходить обкатку в правительстве - прежде всего, в Министерстве финансов.

Ранее в СМИ появилась информация, что россиян с зарплатой ниже 13 тысяч рублей могут освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) - как правило, это люди, чей материальный достаток, после вычета налога, оказывается ниже прожиточного минимума. Льгота может коснуться 11 млн человек. Многие эксперты уже высказали свое мнение, что это развяжет руки мошенникам и люди будут получать серые зарплаты.

05:14 В Госдуме задумались над тем, чтобы компенсировать людям неучтенный рабочий стаж. В результате, на солидные выплаты могут рассчитывать тысячи российских пенсионеров. Вот только об этом они, как оказалось, не знают.

08:57 В деле о подростковых драках в Новосибирской области появилась новая версия. Старшеклассники снимают жестокое видео для того, чтобы заработать. И такой бизнес может иметь массовых характер. Следователи сейчас занимаются этим направлением. Вадим Алексеев передаёт из Новосибирска.

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