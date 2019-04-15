2019-04-15T16:46:25+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Севастопольца убили из-за отказа танцевать лезгинку, в прокат вышел заключительный сезон «Игры престолов», Пугачевой - 70

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

Севастопольца убили из-за отказа танцевать лезгинку, в прокат вышел заключительный сезон «Игры престолов», Пугачевой - 70

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Главные темы:

00:00 В Севастополе расследуют обстоятельства драки в одном из баров. Местный житель получил смертельный удар ножом из-за того, что отказался танцевать - лезгинку.

05:40 Сегодня сотни миллионов человек по всему миру - выпали из жизни. Случилось событие, которое они ждали несколько лет - телеканал HBO начал премьеру заключительного сезона «Игры престолов».

Первую серию показали в 4 утра по московскому времени. В этот момент от наплыва желающих сервис «Амедиатека», у которого эксклюзивные права на сериал в России, оказался недоступен.

12:02 В преддверии юбилея Аллы Пугачевой россияне назвали самую любимую композицию Аллы Борисовны. И это - «Миллион алых роз»… Но и эта песня и миллионы поклонников, все это было позже. А в 1965 году, тогда еще студентка музыкального училища отправилась на свои первые гастроли - в составе группы Мосэстрады. И дальше - ещё несколько лет по деревням и весям. В одном из таких туров Пугачёва познакомилась со своим первым мужем - цирковым артистом Миколасом Орбакасом. Вместе с Максимом Клеймёновым вспомним первые шаги звёздного пути.

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