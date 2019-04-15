Темы дня : НАТО и Россия разошлись, Гребенщикова прогнали от церкви в Грузии, Зеленский призвал Порошенко быть президентом

15 Апр 19:03 2019-04-15T23:12:47+03:00

НАТО и Россия разошлись, Гребенщикова прогнали от церкви в Грузии, Зеленский призвал Порошенко быть президентом 00:00 00:00

Главные темы:

00:00 НАТО и Россия больше не сотрудничают. Совсем. Как заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко, Североатлантический альянс сам отказался от позитивной повестки дня в отношениях с нашей страной. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика.

03:12 Бориса Гребенщикова и его группу «Аквариум» прогнали от церкви в Грузии. Священник в грубой форме потребовал прекратить выступление. «Что за концерты проводишь во дворе церкви, что за дискотеки. Забери знаменитость куда хочешь», — сказал служитель церкви.

Стоит напомнить, что это не первый случай срыва уличного концерта Гребенщикова. Так, летом прошлого года в Киеве на музыканта напал радикал. Мужчина попытался избить артиста, но провокатора оперативно задержали.

06:00 Владимир Зеленский напомнил Петру Порошенко о необходимости быть президентом, а не шоуменом. В своем видеообращении кандидат на пост президента призвал действующего главу государства перестать «бегать по каналам» и заняться своими обязанностями.

07:40 Сегодня примадонна российской эстрады отмечает юбилей. Алле Пугачёвой исполнилось 70 лет. Певицу поздравил Владимир Путин и продолжает чествовать вся Россия.

Самые близкие - дети АБ, Лиза и Гарри, оказались первыми. “Довели до слёз с утра!”, сказала Пугачева.

15:52 В интернете появилась новая схема мошенничества. Пользователям предлагали поучаствовать в «беспроигрышной лотерее» или опросе. Вознаграждение, конечно же, гарантировалось. Но после этого выигрыша, пользователя просили выплатить комиссию «за перевод документов» и ввести данные банковской карты. Страница, на которой производились все переводы - один в один, как сайт оператора Теле2. Вот там-то как раз и списывались деньги. Но сам оператор тут ни при чем.

На самом деле существует масса разных мошеннических схем. Вспоминаем самые популярные.

18:38 Эхо громкого скандала. Бывшей дознавательнице из Уфы, которая обвинила коллег в изнасиловании, отказали в восстановлении на работе. А что, скажете вы,неужели ее увольняли? Изнасиловали да еще и работы лишили? Да. Всё-таки она выпивала на рабочем месте.

21:14 Дмитрий Медведев разрешил россиянам получать паллиативную помощь вне зависимости от прописки. Премьер подписал для этого необходимое постановление правительства. Теперь профилактический медосмотр и диспансеризацию можно проходить и в вечерние часы, и в субботу. Также определены чёткие сроки постановки диагноза по онкозаболеваниям — не более 14 календарных дней с даты начала исследования.

23:00 Техосмотр автомобилей передумали снимать на видео. Этот пункт исчез из списка обязательных во время процедуры. Поправки в закон, который вводит усиленный контроль за процессом техосмотра внесены ко второму чтению законопроекта. Так вот, снимать на видео не будут, а вот требование обязательной фото-фиксации остается. Так что, маневров для мошенничества больше не станет. Хотя, обходные пути уже давно всем известны, заявил автоэксперт Евгений Грэк.