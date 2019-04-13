Темы дня : Стартовал самый масштабный Тотальный диктант, президент России сделал заявление о воинском призыве, Спартак наказал Аяза Гулиева

СЕГОДНЯ 14:03 2019-04-13T15:49:48+03:00

Стартовал самый масштабный Тотальный диктант, президент России сделал заявление о воинском призыве, Спартак наказал Аяза Гулиева 00:00 00:00

Главные темы:

- В России и далее везде. Стартовал очередной сезон проекта Тотальный диктант. В этом году диктуют на всех континентах.

- Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" заявил, что призыв в армию уходит в прошлое.

- Депутат псковского Заксобрания от партии "Яблоко" Лев Шлосберг разработал пакет законопроектов о «неуважении власти к народу». Он предложил ввести административную ответственность за действия, «выражающие или формирующие отрицательное отношение к установленным и гарантированным Конституцией правам и свободам человека». За «неуважении к народу» предусмотрены штрафы до миллиона рублей, обязательные работы или административный арест до 30 суток, рассказал Шлосберг.

- Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о запрете рекламы детских смесей.

- «Еще раз брата так назовешь, ты умрешь!..»: Как Кокорин и Мамаев угрожали избитому водителю.

- Спартак оштрафовал Аяза Гулиева на 5 миллионов рублей за драку на улице.

- Правительство на этой неделе поддержало идею ужесточить наказание за "пьяные" ДТП. Речь об авариях со смертельным исходом. Документ могут рассмотреть уже до конца этой парламентской сессии. Сейчас в случае гибели человека -- виновнику ДТП грозит от двух до семи лет лишения свободы, а если жертв несколько, то водитель может сесть на 9 лет.

- Перед ЗАГСом ко врачу. В Петербурге предлагают ввести тотальное обследование молодоженов.

- Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил заставить другие страны пускать россиян по внутреннему паспорту и принимать рубли.