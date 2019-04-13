2019-04-13T15:49:48+03:00
Темы дня
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Темы дня : Стартовал самый масштабный Тотальный диктант, президент России сделал заявление о воинском призыве, Спартак наказал Аяза Гулиева

Антон Челышев с главными новостями дняАнтон Челышев с главными новостями дня

Антон Челышев с главными новостями дня

Стартовал самый масштабный Тотальный диктант, президент России сделал заявление о воинском призыве, Спартак наказал Аяза Гулиева

00:00
00:00

Главные темы:

- В России и далее везде. Стартовал очередной сезон проекта Тотальный диктант. В этом году диктуют на всех континентах.

- Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" заявил, что призыв в армию уходит в прошлое.

- Депутат псковского Заксобрания от партии "Яблоко" Лев Шлосберг разработал пакет законопроектов о «неуважении власти к народу». Он предложил ввести административную ответственность за действия, «выражающие или формирующие отрицательное отношение к установленным и гарантированным Конституцией правам и свободам человека». За «неуважении к народу» предусмотрены штрафы до миллиона рублей, обязательные работы или административный арест до 30 суток, рассказал Шлосберг.

- Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о запрете рекламы детских смесей.

- «Еще раз брата так назовешь, ты умрешь!..»: Как Кокорин и Мамаев угрожали избитому водителю.

- Спартак оштрафовал Аяза Гулиева на 5 миллионов рублей за драку на улице.

- Правительство на этой неделе поддержало идею ужесточить наказание за "пьяные" ДТП. Речь об авариях со смертельным исходом. Документ могут рассмотреть уже до конца этой парламентской сессии. Сейчас в случае гибели человека -- виновнику ДТП грозит от двух до семи лет лишения свободы, а если жертв несколько, то водитель может сесть на 9 лет.

- Перед ЗАГСом ко врачу. В Петербурге предлагают ввести тотальное обследование молодоженов.

- Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил заставить другие страны пускать россиян по внутреннему паспорту и принимать рубли.

Скачать передачу [mp3, 33.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Трамп позитивно отреагировал на готовность Ким Чен Ына провести третий саммит
В Австралии котенок выжил после стирки в машинке
Протесты «желтых жилетов» в Тулузе переросли в столкновения с полицией
Помпео заявил о намерении США и их союзников усилить изоляцию Мадуро
Группа кораблей ВМФ России вошла в Южно-Китайское море
Власти Японии выразили протест США из-за убийства женщины на Окинаве
В США мужчина сбросил пятилетнего мальчика с третьего этажа торгового центра
"Всем надо быть начеку": Ветеран подразделения "Альфа" о контртеррористической операции в Тюмени
У здания посольства России в Киеве прогремел взрыв
Visa увеличила максимальную сумму для оплаты покупок без ПИН-кода до трех тысяч рублей
На Украине предложили ввести графу "Против всех" на президентских выборах
Порошенко прибудет на стадион "Олимпийский" 14 апреля
Ученые рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом
В СМИ появились сведения об утечке данных сотрудников ФБР
Пушков заявил, что Порошенко находится "на грани нервного срыва"
СК возбудил уголовные дела после спецоперации в Тюмени
Россиянин стал "лучшим туристом" китайского курорта за спасение утопающего
В Японии американский военнослужащий убил женщину и покончил с собой
Лидер повстанцев Южного Судана заявил о невозможности формирования правительства в стране в ближайшее время
Стали известны тайные имена членов семьи Порошенко, предназначенные для выезда из Украины
В Тюмени сняли режим контртеррористической операции
В Москве нашли тело мужчины, забитого камнями до смерти
Помпео заявил о "неправомерном вмешательстве" России в дела Венесуэлы
В Сети появилось видео перехвата ракет силами ПВО Сирии
Власти Польши не пустили российский парусник "Седов" в свои территориальные воды
Власти Эстонии запретили въезд в страну двум репортерам ВГТРК
Порошенко намерен провести выборы в Донбассе до марта 2020 года