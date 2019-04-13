Темы дня : Омича обвинили в экстремизме за репост, православные батюшки запустили в интернете спортивный марафон

СЕГОДНЯ 15:03 2019-04-13T16:17:17+03:00

Омича обвинили в экстремизме за репост, православные батюшки запустили в интернете спортивный марафон 00:00 00:00

Главные темы:

- Тюмень приходит в себя после контртеррористической операции.

- Омича обвинили в экстремизме за репост передачи «Большая разница».

- Госавтоинспекция предложила увеличить штраф за превышение скорости. Как считают в ГИБДД, такая мера остановит рост автомобильных аварий. Однако эксперты с этим не согласны.

- В "Роскосмосе" и "Ростехе" похитили более миллиарда шестисот миллионов рублей. После прокурорских проверок возбуждены уголовные дела. Эти деньги выделялись на модернизацию производства и создание новых видов вооружения.

- Православные батюшки запустили в интернете спортивный марафон. Они выполняют какое-либо упражнение в спортзале и передают эстафету священникам из других епархий. Началась акция в Воронеже, и уже докатилась до Сибири.

- В России и далее везде. Стартовал очередной сезон проекта Тотальный диктант. В этом году диктуют на всех континентах.

- В Челябинской области разгорается очередной учительский скандал. В посёлке Буранный преподавательница начальных классов оставляла в дневниках школьников странные пометки. Родители, выяснив, что это - астрологический прогноз - пожаловались в прокуратуру.