Был бы повод : Коронация Павла I, выпуск первого телевизора и появление звания Герой Советского Союза
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Коронация Павла I, выпуск первого телевизора и появление звания Герой Советского Союза
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События, которые произошли в этот день 16 апреля в разные годы.
1797 год - Коронация Павла I.
1932 год - Ленинградский радиозавод выпускает первый телевизор.
1934 год - После спасения челюскинцев появляется звание Герой Советского Союза.
1991 год - впервые за 24 года встречаются главы правительств Израиля и СССР.
1972 год - первый концерт группы Electric Light Orchestra.