2019-04-16T12:28:55+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Был бы повод : Коронация Павла I, выпуск первого телевизора и появление звания Герой Советского Союза

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годыМихаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Коронация Павла I, выпуск первого телевизора и появление звания Герой Советского Союза

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События, которые произошли в этот день 16 апреля в разные годы.

1797 год - Коронация Павла I.

1932 год - Ленинградский радиозавод выпускает первый телевизор.

1934 год - После спасения челюскинцев появляется звание Герой Советского Союза.

1991 год - впервые за 24 года встречаются главы правительств Израиля и СССР.

1972 год - первый концерт группы Electric Light Orchestra.

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