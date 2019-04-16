Главное - вовремя : Эксперт: На восстановление Собора Парижской Богоматери потребуется 20-25 лет

СЕГОДНЯ 08:03 2019-04-16T11:35:07+03:00

Эксперт: На восстановление Собора Парижской Богоматери потребуется 20-25 лет 00:00 00:00

Главные темы:

- Собор Парижской Богоматери горел почти девять часов. Основная версия пожара: случайное возгорание во время реставрационных работ. Прокуратура Парижа возбудила дело о «неумышленном причинении ущерба». Следователи уже допросили строителей. Огонь удалось окончательно ликвидировать лишь к 4.30 утра, но спасатели продолжают проливать конструкции. Пламя тушили посменно 400 человек, пострадало трое пожарных. Пожар уничтожил две трети крыши, внутренне убранство, шпиль, знаменитые часы. Но удалось спасти фасад, две знаменитых колокольни Собора, средневековые стены. Огонь пощадил алтарь и реликвии, в том числе главную святыню — терновый венец Христа.

— «Худшего удалось избежать,» — заявил президент Макрон. Собор будет восстановлен, начался сбор средств. Но, по оценкам экспертов, на это потребуются «десятилетия».

Французский миллиардер Франсуа-Анри Пино обещает 100 миллионов евро (113 миллионов долларов), чтобы помочь восстановить собор Нотр-Дам. «Эта трагедия поражает всех французов и всех тех, кто привязан к духовным ценностям. Столкнувшись с такой трагедией, каждый хочет как можно быстрее возродить этот драгоценный камень нашего наследия»

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