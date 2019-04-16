2019-04-16T17:00:15+03:00
Темы дня
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Темы дня : Платные перекрестки, драка учительницы с ученицами, освобождение Савченко и рекорды «Игры престолов»

Валентин Алфимов - с главными новостями дня

Платные перекрестки, драка учительницы с ученицами, освобождение Савченко и рекорды «Игры престолов»

00:00
00:00

Главные темы:

00:00 Очередная идея, как сделать нашу с вами жизнь, товарищи автомобилисты, лучше. Эксперты нашли решение проблемы пробок - говорят, что нужно сделать платными перекрестки. Ну не все, конечно, а некоторые, как платные трассы. Идея пришла из компании Национальная технологическая инициатива "Автонет". Там действительно предлагают ввести плату за проезд загруженных участков дороги в определённые часы. Таким образом, считают в Автонете, водители будут тщательнее планировать свои маршруты и время поездок. Следовательно, пробок станет меньше.

03:32 Теперь переносимся в Красноярск. Там очередной скандал в школе. Полиция проводит проверку после конфликта двух восьмиклассниц и учительницы английского языка в одной из школ города. Да, не две девушки между собой, а две восьмиклассницы и учительница. Местный телеканал ТВК опубликовал видео, где педагог таскает девчонок за волосы. Судя по обстановке, действие происходит в школьном классе. На записи слышны крики дерущихся.

06:49 Помните такую: Надежду Савченко. Так вот она сидела в тюрьме и тут вышла на свободу. И сразу же обратилась к украинцам. Говорит, что за год в тюрьме она поняла всю переменчивость своего народа.

10:42 Первая серия финального сезона популярного сериала «Игра престолов» поставила сразу два рекорда. Только на сайте HBO ее посмотрели почти 33 млн человек. В телевизионной сети заявили, что столько народа еще никогда не смотрели фентезийные сериалы.

Второй рекорд - премьера стала самым упоминаемым в соцсетях событием за всю историю сериала. За день этому было посвящено более 5 млн твитов.

А вот реакция зрителей на первую серию была неоднозначной. Многие отметили, что ожидания не оправдались. Как говаривал Андрей Аршавин - ваши ожидания - это ваши проблемы. Но эксперты говорят, что дальнейшие опасения могут быть напрасными.

12:36 А сейчас о том, куда можно поехать отдохнуть. Черногория, Албания, Македония - Ольга Медведева составила маршрут. Слушаем!

Скачать передачу [mp3, 17.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Госдуме прокомментировали идею ввести платные перекрестки
Сервис MAPS.ME построил маршрут по местам съемок «Игры престолов»
МИД РФ: Москва признает новую власть в Судане
«Отключить рубильник уже не получится»: профессор МГТУ о законе об устойчивом рунете
Патрушев заявил, что РФ не отказывается от международного сотрудничества в космосе
Большинство россиян считают Ассанжа борцом за правду и свободу слова
После пожара во Франции возросли продажи романа Гюго "Собор Парижской Богоматери"
Произошло извержение самого крупного вулкана в Японии
Россия готова предоставить специалистов для восстановления Нотр-Дама
Один из крупнейших небоскрёбов Мадрида эвакуируют из-за предупреждения о бомбе
В Алеппо доставили новейшую медицинскую технику
Более 70% украинских избирателей отдают предпочтение Зеленскому
В Москве свекровь украла у невестки часы за 700 тыс рублей
Путин: нужно использовать результаты космической деятельности во всех сферах жизни
Пытавшаяся примкнуть к ИГ* Варвара Караулова вышла из тюрьмы по УДО