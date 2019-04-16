2019-04-16T17:04:27+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Темы дня : Россиянам всё больше нравится Сталин, а Госдума приняла закон об изоляции российского интернета

Валентин Алфимов - с главными новостями дняВалентин Алфимов - с главными новостями дня

Валентин Алфимов - с главными новостями дня

Россиянам всё больше нравится Сталин, а Госдума приняла закон об изоляции российского интернета

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Главные темы:

- Уровень одобрения Иосифа Сталина в России достиг рекордного показателя. Его роль в истории страны положительно оценили 70 (!) процентов россиян. Таковы данные соцопроса Левада-центра. Отрицательно к советскому вождю относятся всего 19% респондентов. Больше половины отмечают в себе такое отношение к Сталину, как «восхищение», уважение и симпатию. 26% относятся к нему безразлично.

- Госдума в окончательном чтении приняла закон об изоляции российского интернета. Частично он должен вступить в силу уже 1 ноября. Отдельные положения - о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен, реализуют к 2021-му году. Будет создан механизм, который позволит рунету работать в полной изоляции от внешнего мира. По самым скромным подсчетам, это обойдется в 30 миллиардов рублей.

Почему Россия должна защищать свой интернет и, главное, от кого?

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