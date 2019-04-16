Темы дня : Атмосферное давление в центральных регионах страны приближается к рекордно высокому показателю

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Атмосферное давление в центральных регионах страны приближается к рекордно высокому показателю
Атмосферное давление в центральных регионах страны приближается к рекордно высокому показателю.
Похожая ситуация была в 2003 году. Тогда столбики атмосферного давления в Москве достигли отметки в 838 миллиметра ртутного столба. Чего ожидать в ближайшие дни, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
Метеочувствительным и людям с хроническими заболеваниями следует внимательнее отнестись к своему здоровью, говорит кандидат медицинских наук Анжелика Шакирова.