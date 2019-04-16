Темы дня : Суд досрочно освободил из колонии Варвару Караулову

СЕГОДНЯ 19:03 2019-04-16T21:28:56+03:00

Суд досрочно освободил из колонии Варвару Караулову 00:00 00:00

Бывшую студентку МГУ Варвару Караулову, которую осудили за попытку примкнуть к террористам в Сирии, освободили из колонии. Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство её адвокатов об условно-досрочном освобождении.

Почему отпустили Караулову, что дальше и чем она будет заниматься расскажет специальный корреспондент отдела политики Александр Бойко. Слушаем!