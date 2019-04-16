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Темы дня : Суд досрочно освободил из колонии Варвару Караулову

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Валентин Алфимов - о том, почему сотрудники колонии были против и чем сейчас займется бывшая пособница террористов

Суд досрочно освободил из колонии Варвару Караулову

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Бывшую студентку МГУ Варвару Караулову, которую осудили за попытку примкнуть к террористам в Сирии, освободили из колонии. Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство её адвокатов об условно-досрочном освобождении.

Почему отпустили Караулову, что дальше и чем она будет заниматься расскажет специальный корреспондент отдела политики Александр Бойко. Слушаем!

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