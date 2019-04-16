Тема дня : Отказавшись от вертолётов, пожарные спасли Собор Парижской Богоматери и терновый венец Христа

СЕГОДНЯ 16:19 2019-04-16T16:20:02+03:00

Отказавшись от вертолётов, пожарные спасли Собор Парижской Богоматери и терновый венец Христа 00:00 00:00

Сгорел собор Парижской Богоматери. Тот самый Нотр-Дам де Пари.

Этот пожар стал первым за его почти девятивековую историю. Всю ночь спасатели боролись с огнем, ликвидировать возгорание удалось лишь спустя 9 часов, а полностью потушили только через 12. Тысячи парижан и туристов толпились у горящего собора, читали молитвы и пели, отдавая дань «ушедшей эпохе».

Возможно, это и спасло собор. Сгорела крыша, но уцелели башни, стены и реликвии, которые были внутри.

Сейчас у собора по-прежнему многолюдно, экстренные службы продолжают работу на месте пожара, передаёт из Парижа в эфире Радио «Комсомольская правда» экскурсовод Ольга Клеот.

Христианские реликвии - и главную из них, терновый венец Иисуса Христа - удалось спасти. Их перевезли в мэрию Парижа.

Конструкции стен не пострадали, но обрушились большая часть кровли и шпиль. Архитекторы предполагают, что полное восстановление собора займет не менее 5 лет.

Тем временем, во Франции уже начался сбор средств на реставрацию. Сколько миллиардов потребуется — пока никто сказать не может. Однако, как считает директор музея Андрея Рублева Михаил Миндлин, ущерб в деньгах посчитать невозможно.

Нотр-Дам де Пари признан мировым наследием ЮНЕСКО в 1991 году. Организация будет помогать восстанавливать памятник архитектуры, - рассказал постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов.

Как сообщается, во время пожара пострадали трое — спасатель и двое полицейских. Ранения лёгкие. Прокуратура Парижа начала расследование о неумышленном причинении ущерба. Отмечается, что причиной возгорания могла стать случайность. Следователи уже допросили строителей, ведущих работы в соборе. Однако эксперты обсуждают различные версии. Искусствовед, академик Российской академии художеств Сергей Заграевский не исключает, что это могла быть и провокация.

Чтобы здание не разрушилось полностью, пожарные отказались от вертолётов. До последнего было не ясно, удастся ли сохранить основную конструкцию храма, но угроза обрушения миновала. Борьбу с огнём осложняли высота сооружения, а также узкие французские улочки. Исполнительный директор группы компаний "Пожарный центр", эксперт по пожарной безопасности Александр Старостин считает, что спасатели действовали профессионально.

Владимир Путин выразил сочувствие Эмманюэлю Макрону и всему народу Франции в связи с трагическими последствиями пожара в Нотр-Дам-Де-Пари. Президент России выразил надежду, что великий собор удастся восстановить, и предложил направить в Париж лучших российских специалистов, имеющих богатый опыт реставрации памятников мирового культурного наследия, в том числе - произведений средневекового зодчества.

Пожар в сердце Франции - по-прежнему главная мировая новость. Сейчас она обрастает не столько подробностями, сколько вопросами. Многие выводят это событие в политическую и философскую плоскость. Что это? Конец европейской цивилизации и христианской эпохи? Или просто пожар?

По мнению писателя Эдуарда Лимонова, виновниками пожара вполне могли быть исламские радикалы.

Нотр-Дам стал своеобразным индикатором состояния Европы. Не только в России, но и во Франции приобрела известность книга писательницы Елены Чудиновой «Мечеть Парижской Богоматери». В романе-антиутопии бойцы христианского сопротивления в исламизированной Европе 2048 года захватывают превращенный в мечеть Нотр-Дам. Его минируют, переосвящают снова в собор, совершают последнюю мессу, после чего остаток старой Европы взлетает на воздух. Сама Елена Чудинова не исключает версии, что собор могли поджечь.

Доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики Олег Воскобойников считает, что все поправимо и не нужно прощаться с христианской эпохой.

Реакция на произошедшее поступает со всего мира. Зарубежные СМИ пишут: «складывается ощущение, что само сердце Франции и душа Европы были внезапно и злобно вырваны». Самый распространённый комментарий - собор пережил несколько революций и войн, но сгорел в 21 веке.

Тем временем МЧС просит уделить особое внимание культурным объектам в России. По словам главы министерства Евгения Зиничева, пожар в Париже показал, что перед огнём все равны. Вспоминаем самые крупные пожары России - Останкинская башня, Манеж, Новодевичий монастырь.

Виктор Климкин, бывший начальник Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны, рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда», насколько сложно было тушить пожар в условиях узких улочек и часа пик на дорогах.