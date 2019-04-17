Был бы повод : Появляется Metro Goldwyn Mayer, создается театр Образцова, дочь Брежнева выходит замуж

СЕГОДНЯ 04:46 2019-04-17T16:46:02+03:00

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Появляется Metro Goldwyn Mayer, создается театр Образцова, дочь Брежнева выходит замуж 00:00 00:00

В этот день, 17 апреля, в разные годы:

1924 год - в Голливуде появляется Metro Goldwyn Mayer. Та самая, со львом на заставке. Вы не поверите, но основатели - из России.

1932 год - в Москве появляется кукольный театр. Художественным руководителем назначают Сергея Образцова.

1971 год - Галина Брежнева и Юрий Чурбанов стали мужем и женой.

1986 год - принято постановление ЦК КПСС: к 2000 году - каждой семье квартиру или дом.

1960 год - в автокатастрофе погибает звезда рок-н-ролла Эдди Кокран.