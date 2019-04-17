Главное - вовремя : В деле Кокорина и Мамаева главным стал стул, Минкульт думает, как помочь Нотр-Даму, а Госдума приняла закон о суверенном Рунете

СЕГОДНЯ 07:46 2019-04-17T12:52:21+03:00

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

В деле Кокорина и Мамаева главным стал стул, Минкульт думает, как помочь Нотр-Даму, а Госдума приняла закон о суверенном Рунете 00:00 00:00

Главные темы:

- В деле Кокорина и Мамаева главным стал стул.

- Минкультуры России рассмотрит возможность помощи для Нотр-Дама. Нужно ли дать денег Франции или вспомнить, что Запад нам не помогал восстанавливать памятники после войны? Перебьются!

- Госдума приняла закон о суверенном Рунете.

- Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, ссылаясь на зарубежный опыт, предлагает возобновить на стадионах продажу пива. Он готов разработать

этот законопроект совместно с правительством и всеми заинтересованными сторонами, включая РФС.

- Инспектор гаджетов.

- Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя. Правнук Сталина назвал «дегенератами» оправдавших репрессии россиян.

- Власти должны создать дополнительные скидки на вывоз мусора для тех граждан, которые ведут раздельный сбор, чтобы стимулировать жителей разделять отходы, которые будут отправляться на перерабатывающие заводы, заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

- Исследование: каждая третья семья спорит, выбирая имя ребенку.

- Коридоры власти.

- Названы самые востребованные профессии у студентов.

- Каждый четвертый россиянин считает свою работу неинтересной.

- На Урале несовершеннолетний сын мэра за год заработал 400 тысяч рублей.

- Обзор прессы.

- Поздравляем с днем рождения Анастасию Макаревич, певицу, солистку группы "Лицей".

- Новости спорта.