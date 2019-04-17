Темы дня : Матвиенко и Пенсионный фонд, Москалькова и дело Бутиной, Быков и реанимация

СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-17T14:48:23+03:00

Матвиенко и Пенсионный фонд, Москалькова и дело Бутиной, Быков и реанимация 00:00 00:00

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00:40 Валентина Матвиенко в ближайшие месяцы может покинуть пост спикера Совета федерации. Об этом сообщил “Коммерсант” со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника. По его данным, наиболее вероятный преемник Матвиенко - это глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин ( он был спикером Госдумы с 11-го по 16-й год). Сама же Матвиенко после отставки может возглавить структуру, которую ей предстоит сделать влиятельной - и таким ведомством называют Пенсионный фонд.

05:43 Москва надеется на скорое возвращение Марии Бутиной на родину. Об этом Радио "Комсомольская правда" заявила Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова - она специально вылетела в Нью-Йорк для решения вопросов россиян, сидящих в американских тюрьмах.

08:05 В Уфе экстренно госпитализирован писатель Дмитрий Быков. Его доставили в больницу на скорой с подозрением на инсульт. На прямой связи со студией наш корреспондент в Башкирии Ильдар Ахмадеев.

11:50 В отношении авиакомпании Utair возбуждено административное дело по статье "Обман потребителей". Это продолжение нашумевшей истории, в которой мать-одиночку заставили купить 11 билетов для двух сыновей-инвалидов. Свое требование авиаперевозчик объяснил тем, что один ребенок, которого необходимо перевозить на носилках, займет девять мест, а второй, у которого нога в гипсе, - два места.

23:30 В эти минуты, в Петербурге, идет заседание суда по делу о разводе Андрея Аршавина. Накануне в город высадился адвокатский десант - защищать жену футболиста - Алиса Аршавину - будет Александр Добровинский.

26:53 В центральной части России сегодня ожидается рекорд повышенного атмосферного давления - синоптики обещают, что оно повысится. Марина Баченина разбиралась, как это отразиться на так называемых метеочувствительных людях.

29:43 Опыт московской ренновации хотят перенять другие российские регионы. Законопроект о реконструкции или сносе многоквартирных домов внесён в Госдуму. Но можно ли столичный проект через кальку перенести на всю Россию? Слушаем!