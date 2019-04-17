Темы дня : Медведев отчитался в Госдуме, Порошенко и Зеленский договорились о дате дебатов, за оставление места ДТП накажут жёстко

СЕГОДНЯ 13:03 2019-04-17T15:13:55+03:00

Медведев отчитался в Госдуме, Порошенко и Зеленский договорились о дате дебатов, за оставление места ДТП накажут жёстко 00:00 00:00

00:38 Дмитрий Медведев отчитывается в Госдуме о работе правительства за прошлый год. Традиционно в ходе пленарного заседания время премьер-министру для выступления не ограничивают. После этого у депутатов всех фракций будет возможность задать вопросы.

Много внимания глава кабмина уделил здравоохранению. Премьер сообщил, что в ближайшие 6 лет на борьбу с онкологией необходимо направить около триллиона рублей.

03:21 Пошли на мировую - штабы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского подписали соглашение о дебатах на стадионе “Олимпийский”. Они состоятся 19-го апреля. Похоже, команда Зеленского, которая изначально заявляла эту дату, добилась своей цели. Но и Порошенко просто так сдаваться не намерен. Если с датой понятно, то вот точное время дебатов еще не определено - заявил действующий президент Украины в эфире одного из телеканалов.

08:35 Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении наказания для водителей, скрывшихся с места ДТП. Речь идёт об авариях, в которых есть пострадавшие и погибшие. Инициатива была внесена правительством, она фактически приравнивает наказание в этом случае - к ответственности за ДТП в пьяном состоянии.

Теперь виновнику аварии грозит лишение свободы до 4 лет (это если тяжкий вред здоровью), в случае смерти одного человека - от 2 до 7 лет, если жертвами аварии стали двое и более лиц - от 4 до 9 лет. В действующей пока редакции - эта статья предусматривает лишение прав на срок от одного года до полутора - или административный арест на срок до 15 суток.

11:25 В Уфе экстренно госпитализирован писатель Дмитрий Быков. Его доставили в больницу на скорой с подозрением на инсульт. Но диагноз не подтвердился. Из Башкирии передаёт корреспондент Комсомольской правды Ильдар Ахмадеев.

12:33 Сегодня на Радио "Комсомольская правда" премьера - выходит программа “Леонтьев и Леонтьев”. Ведущие - Михаил Леонтьев и его сын Дмитрий. Какие темы обсудят в сегодняшнем выпуске - они пока держат в секрете. Михаил Леонтьев рассказывает о новой программе.

15:52 Сегодня во всех регионах - от Калининграда до Владивостока - стартовала 5-ая всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи. В этом году главная тема - творческий подход к вопросам экономического воспитания, а также к новым технологиям, которые помогают развивать и поддерживать финансовое просвещение. В Москве – во Дворце Пионеров (а это самое крупное учреждение дополнительного образования в России) работает открытая студия радио Комсомольская правда, где гостей принимает наш экономический обозреватель Евгений Беляков.