Темы дня : Отчет Медведева, билеты на дебаты Порошенко и Зеленского, рассказ избитого Кокориным, госпитализация Быкова

17 Апр 19:03 2019-04-17T22:41:28+03:00

Отчет Медведева, билеты на дебаты Порошенко и Зеленского, рассказ избитого Кокориным, госпитализация Быкова 00:00 00:00

Главные темы:

00:00 За работу ответил! Дмитрий Медведев отчитался перед Госдумой о работе правительства за прошлый год. В своей речи он затронул основные социальные и экономические вопросы – от уровня бедности до реакции рынка на санкции.Выступая перед депутатами, глава каб-мина заявил, что бедность победить пока не удалось, но государство продолжит борьбу с ней.

11:54 Как мы добывали билеты на дебаты Порошенко и Зеленского.

16:36 Денис Пак: Александр Кокорин смеялся, когда бил меня стулом.

22:50 «Больше часа Дмитрий Быков читал лекцию, стоя на ногах»: зрители рассказали о выступлении, после которого писателю стало плохо.

25:57 Александра Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле. По мнению авиакомпании, пассажир был пьян. Сам актер вё отрицает.