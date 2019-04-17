Темы дня : Отчет Медведева, билеты на дебаты Порошенко и Зеленского, рассказ избитого Кокориным, госпитализация Быкова
Елена Афонина - с главными новостями дня
Отчет Медведева, билеты на дебаты Порошенко и Зеленского, рассказ избитого Кокориным, госпитализация Быкова
Главные темы:
00:00 За работу ответил! Дмитрий Медведев отчитался перед Госдумой о работе правительства за прошлый год. В своей речи он затронул основные социальные и экономические вопросы – от уровня бедности до реакции рынка на санкции.Выступая перед депутатами, глава каб-мина заявил, что бедность победить пока не удалось, но государство продолжит борьбу с ней.
11:54 Как мы добывали билеты на дебаты Порошенко и Зеленского.
16:36 Денис Пак: Александр Кокорин смеялся, когда бил меня стулом.
22:50 «Больше часа Дмитрий Быков читал лекцию, стоя на ногах»: зрители рассказали о выступлении, после которого писателю стало плохо.
25:57 Александра Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле. По мнению авиакомпании, пассажир был пьян. Сам актер вё отрицает.