2019-04-17T22:41:28+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Отчет Медведева, билеты на дебаты Порошенко и Зеленского, рассказ избитого Кокориным, госпитализация Быкова

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

Отчет Медведева, билеты на дебаты Порошенко и Зеленского, рассказ избитого Кокориным, госпитализация Быкова

00:00
00:00

Главные темы:

00:00 За работу ответил! Дмитрий Медведев отчитался перед Госдумой о работе правительства за прошлый год. В своей речи он затронул основные социальные и экономические вопросы – от уровня бедности до реакции рынка на санкции.Выступая перед депутатами, глава каб-мина заявил, что бедность победить пока не удалось, но государство продолжит борьбу с ней.

11:54 Как мы добывали билеты на дебаты Порошенко и Зеленского.

16:36 Денис Пак: Александр Кокорин смеялся, когда бил меня стулом.

22:50 «Больше часа Дмитрий Быков читал лекцию, стоя на ногах»: зрители рассказали о выступлении, после которого писателю стало плохо.

25:57 Александра Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле. По мнению авиакомпании, пассажир был пьян. Сам актер вё отрицает.

Скачать передачу [mp3, 29.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
ФАС возбудила дело в отношении HeadHunter, Superjob и Rabota.ru
Посольство РФ в Португалии выясняет аварии автобуса с туристами
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство
В ДТП в Португалии погибли 28 человек
В Португалии перевернулся туристический автобус
Болтон заявил о запрете на поездки американцев на Кубу
В 2020 году саммит "большой двадцатки" пройдет в Саудовской Аравии
Авиаэксперт об инциденте с Панкратовым-Черным: "Пилот отвечает за безопасность пассажиров и не важно, кто ей угрожает - тракторист, или Народный артист"
В Интернете выставили на продажу тлеющие угли с пожара в Нотр-Даме
Медведев поддержал идею совместить КАСКО и ОСАГО
Система подбора управленческих кадров работает
Путин наградил орденами Сеславинского, Садовничего и Леонтьева
Эксперт оценил предложение США Турции о поставке новых систем ПВО
В Лондоне задержали более 300 экологических активистов
Франция изучает предложение Путина о помощи по реставрации Нотр-Дама
Госдума приняла закон о приравнивании электронного полиса ОСАГО к бумажному
Гайсин о конфликте в «Кофемании»: Кокорин вёл себя активно и набрасывался на Пака
Гидрометцентр пообещал теплое лето
Более двух тысяч человек эвакуировали из ТЦ "Мега Химки" из-за угрозы взрыва
Медведев рассчитывает, что цены на бензин больше расти не будут
Путин сменил начальника Управления Кремля по приграничному сотрудничеству
Доллар впервые с 25 марта опустился ниже 64 рублей
В Новороссии оценили шансы Зеленского на урегулирование конфликта в Донбассе
Кардиолог прокомментировал исследования об опасности частого пульса