Главное - вовремя : Названы самые курящие регионы России, с роженицы требуют налог, блокировать счета банки будут реже

СЕГОДНЯ 08:05 2019-04-18T11:00:26+03:00

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными утренними новостями

Названы самые курящие регионы России, с роженицы требуют налог, блокировать счета банки будут реже 00:00 00:00

Главные темы:

- Ответственный дымовладелец: названы самые курящие регионы России.

- За подарок ответишь! Мэрия Омска потребовала от жительницы заплатить налог за подарок в честь рождения первого в 2019 году ребёнка.

- Между нами тает блок: банкам хотят запретить замораживать счета. Минфин намерен усложнить процедуру лишения россиян доступа к их деньгам без веских причин.

- Вот это кино! Народный кинообозреватель Евгений Сазонов с обзором кинопремьер.

- Медведев заявил, что в ближайшее время даст поручение о проведении в РФ всероссийской диспансеризации в течение двух лет.

- Врачи рассказали, сколько чашек эспрессо можно пить в сутки.

- Обзор прессы.

- Новости спорта.

- Коридоры власти.