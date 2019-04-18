Главное - вовремя : Названы самые курящие регионы России, с роженицы требуют налог, блокировать счета банки будут реже
Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными утренними новостями
Названы самые курящие регионы России, с роженицы требуют налог, блокировать счета банки будут реже
Главные темы:
- Ответственный дымовладелец: названы самые курящие регионы России.
- За подарок ответишь! Мэрия Омска потребовала от жительницы заплатить налог за подарок в честь рождения первого в 2019 году ребёнка.
- Между нами тает блок: банкам хотят запретить замораживать счета. Минфин намерен усложнить процедуру лишения россиян доступа к их деньгам без веских причин.
- Вот это кино! Народный кинообозреватель Евгений Сазонов с обзором кинопремьер.
- Медведев заявил, что в ближайшее время даст поручение о проведении в РФ всероссийской диспансеризации в течение двух лет.
- Врачи рассказали, сколько чашек эспрессо можно пить в сутки.
- Обзор прессы.
- Новости спорта.
- Коридоры власти.