2019-04-18T11:38:51+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Был бы повод : Появление «Спартака» и «Динамо», начало гонений на джаз и свадьба Грейс Келли

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годыМихаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Появление «Спартака» и «Динамо», начало гонений на джаз и свадьба Грейс Келли

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В этот день, 18 апреля:

1922 год - Появление футбольных клубов "Спартак" и "Динамо".

1928 год - Начало гонений на джаз.

1956 год - Актриса Грейс Келли становится принцессой Монако.

1999 год - Последний матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги играет Уэйн Гретцки.

1959 год - На полки музыкальных магазинов попадает первый альбом Клиффа Ричарда.

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