Был бы повод : Появление «Спартака» и «Динамо», начало гонений на джаз и свадьба Грейс Келли
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Появление «Спартака» и «Динамо», начало гонений на джаз и свадьба Грейс Келли
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В этот день, 18 апреля:
1922 год - Появление футбольных клубов "Спартак" и "Динамо".
1928 год - Начало гонений на джаз.
1956 год - Актриса Грейс Келли становится принцессой Монако.
1999 год - Последний матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги играет Уэйн Гретцки.
1959 год - На полки музыкальных магазинов попадает первый альбом Клиффа Ричарда.