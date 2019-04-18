Темы дня : Госдума приняла закон об ипотечных каникулах, а Ким Чен Ын встретится с Путиным во Владивостоке

СЕГОДНЯ 13:16 2019-04-18T15:56:33+03:00

Госдума приняла закон об ипотечных каникулах, а Ким Чен Ын встретится с Путиным во Владивостоке 00:00 00:00

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00:00 Ипотечным каникулам быть! Госдума приняла законопроект об этом в окончательном чтении. Льготный период будет предоставляться заёмщикам, которые оказались в трудной жизненной ситуации - это потеря кормильца, временная нетрудоспособность, признание инвалидом I или II группы, а также снижение семейного дохода более чем на 30 процентов. Каникулы будут длиться до полугода - в этот период можно либо платить меньше, либо не платить вовсе. Таким правом можно воспользоваться только один раз в отношении одного кредита. Срок возврата всего займа будет автоматически продлён на период действия ипотечных каникул. Важное уточнение: закон распространится и на РАНЕЕ заключенные кредитные договоры - в изначальной версии законопроекта этого не предполагалось.

02:40 Ведётся активная подготовка к возможной встрече Владимира Путина и Ким Чен Ына - об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Точные место и дата проведения неизвестны, но скорее всего это будет Владивосток. По некоторым данным, сейчас один из корпусов Дальневосточного федерального университета - закрыт по техническим причинам. Но на входе в копицентр, например, появилась табличка: "В связи с приездом Ким Чен Ына копицентр закрывают с 17 до 24 апреля".