2019-04-18T21:46:34+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Россия наказала Украину нефтью, прокурор не нашел связи Трампа с Россией, Зеленский заступился за русский язык

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

Россия наказала Украину нефтью, прокурор не нашел связи Трампа с Россией, Зеленский заступился за русский язык

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00:00 Россия оставила Украину без нефти. Наше правительство ограничило экспорт в незалежную. Это ответный шаг. Несколько дней назад кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны - расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров. В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры, - заявил Дмитрий Медведев.

Помимо нефти в ограничительный список попал и уголь. Планировалось, что его поставки в этом году будут не меньше прошлого. А это довольно крупный объем - на 30% больше, чем в 2017-ом. Насколько это критично для Украины и, главное, для нас - объясняет эксперт.

05:42 Сговора не было! К такому выводу пришли эксперты, проверявшие связь Дональда Трампа с Россией. Минюст США опубликовал полную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. Американский президент, как обычно, ярко высказался в своём твиттере по этому поводу. "Для тех, кто меня ненавидит, и для левых радикалов-демократов - игра окончена". Окончена ли игра на самом деле?

08:01 26-летняя Рита Грачева, которая стала жертвой мужа-садиста, напишет книгу. В ней девушка расскажет о том страшном дне, когда бывший супруг отвез ее в лес и топором отрубил кисти обеих рук, подозревая в измене. В работе над книгой помогает самый близкий человек - рассказала Рита Грачева в эфире Радио "Комсомольская правда".

10:46 К истории российских Зиты и Гиты. "Комсомольской правде" стало известно, как сейчас живут Зоя Туганова и ее дочери. Два года назад стало известно, что Катю и Люцию поменяли в роддоме. Подробности в материале Лидии Андреевой.

13:12 Владимир Зеленский призвал не запрещать русский язык на украинском телевидении. Сейчас в Незалежной действует квота: 75 процентов фильмов и программ должны идти на мове, ну а остальные могут быть на других языках. Украинские политики не раз говорили, что надо это соотношение менять, а то и вовсе отменять квоту для русского. Но актёр Зеленский объяснил, почему эти идеи не поддерживает.

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