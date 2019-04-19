2019-04-18T23:28:03+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Был бы повод : Образование СМЕРШ, премьера «Айболит-66», выпуск ВАЗ-2101 и появление «Симпсонов»

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годыМихаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Образование СМЕРШ, премьера «Айболит-66», выпуск ВАЗ-2101 и появление «Симпсонов»

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19 апреля. В этот день в разные годы:

1943 год - Секретным постановлением Совнаркома образован СМЕРШ.

1967 год - На экраны выходит фильм Ролана Быкова "Айболит-66".

1970 год - Собран первый ВАЗ-2101, прозванный позже "копейкой".

1987 год - "Симпсоны" впервые появляются на телевидении.

1980 год - Брайан Джонсон становится вокалистом AC/DC.

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