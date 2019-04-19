Был бы повод : Образование СМЕРШ, премьера «Айболит-66», выпуск ВАЗ-2101 и появление «Симпсонов»
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Образование СМЕРШ, премьера «Айболит-66», выпуск ВАЗ-2101 и появление «Симпсонов»
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19 апреля. В этот день в разные годы:
1943 год - Секретным постановлением Совнаркома образован СМЕРШ.
1967 год - На экраны выходит фильм Ролана Быкова "Айболит-66".
1970 год - Собран первый ВАЗ-2101, прозванный позже "копейкой".
1987 год - "Симпсоны" впервые появляются на телевидении.
1980 год - Брайан Джонсон становится вокалистом AC/DC.