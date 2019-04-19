2019-04-19T11:37:17+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Главное - вовремя : 60% россиян хотят вернуть распределение студентов, а Жириновский предложил отключать ТВ и радио в выходные

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темамиМихаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами

60% россиян хотят вернуть распределение студентов, а Жириновский предложил отключать ТВ и радио в выходные

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Главные темы:

- Порядка 69% россиян хотели бы вернуть систему распределения выпускников вузов, многим кажется привлекательной возможность иметь по окончании университета гарантированное место работы, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

- Жириновский предложил отключать ТВ и радио в выходные.

- Накануне Стартовал Международный московский кинофестиваль. Со всеми подробностями - кинообозреватель Стас Тыркин.

- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не знает, будут ли в Кремле смотреть дебаты двух кандидатов в лидеры Незалежной — Владимира Зеленского и Петра Порошенко. А вы, наши дорогие слушатели, можете послушать дебаты в прямом эфире на РАдио "Комсомольская правда" в 19 часов по московскому времени. Слушайте на 97,2 FM в Москве или на нашем сайте.

- Жительница Нижнего Тагила не платит за услуги ЖКХ потому что до сих пор живет в СССР.

- Учёные развенчали миф о пользе правильного питания. В данном эксперименте женщины были разделены на две группы. Одна из них питалась в привычном режиме. Вторая группа женщин употребляла в пищу низкокалорийные продукты, овощи и фрукты, продукты богатые клетчаткой.

Как выяснилось, никаких различий в здоровье и самочувствии женщин из двух групп не было. По мнению журналиста, так же не эффективной оказалась и так называемая, средиземноморская диета.

- Менее половины россиян считают себя средним классом. Показатель сократился за несколько лет с 60 до 47%.

- В России хотят запретить принудительные субботники.

- Коридоры власти.

- Кинокомпания Bazelevs режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова снимет фильм о массовом убийстве в колледже в Керчи. Создатели картины заявили, что хотят показать не только историю преступника Влада Рослякова, но также погибших и выживших преподавателей и студентов.

- Обзор прессы.

- Поздравляем с днем рождения Сергея Скачкова, советского и российского рок-музыканта, бывшего солиста и фронтмена группы «Земляне».

- Игрок "Спартака" Гулиев выступил с заявлением после избиения американца.

- Кот-ушанка и медведь-неваляшка стали талисманами олимпийской команды России.

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