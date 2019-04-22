2019-04-22T12:35:22+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Главное - вовремя : Что ждать России и Донбассу от президента Зеленского?

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостямиМихаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают это с экспертами

Что ждать России и Донбассу от президента Зеленского?

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Главные темы:

- Зеленский побеждает на выборах. Порошенко уже признал своё поражение и обратился к украинцам. Что ждать России и Донбассу от президента Зеленского?

- Взрывы на Пасху в церквях Шри-Ланки: более 200 человек погибло, 400 ранены.

- Росстат выяснил, как школьники проводят свободное время.

- День рождения Ленина. У вас в городе еще осталось, что-нибудь связанное с именем Владимира Ильича.

- Новосибирскую третьеклассницу затравили за то, что ее мама пожаловалась на школьные туалеты. Женщина уверяет: во время издевательств над ее дочкой одна из девочек вела трансляцию в «Инстаграме»

- Коридоры власти.

- Обзор прессы.

- Ученые открыли шашлычный «философский камень». Назван самый эффективный с научной точки зрения рецепт маринада.

- Новости спорта.

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