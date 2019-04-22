Темы дня : На Шри-Ланке погибло почти 300 человек, российская пшеница упала в цене, Ленину - 149 лет

СЕГОДНЯ 13:16 2019-04-22T17:26:19+03:00

На Шри-Ланке погибло почти 300 человек, российская пшеница упала в цене, Ленину - 149 лет 00:00 00:00

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- Не менее 7 террористов-смертников совершили атаки на Шри-Ланке. Об этом сообщили представители государственной криминалистической службы. Сейчас задержаны 24 подозреваемых в причастности к организации терактов.

Жертвами стали 290 человек, среди них 35 иностранцев - в том числе граждане США, Дании, Китая, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш. Около 500 человек получили ранения. Российских туристов среди погибших и пострадавших нет.

- Российская пшеница упала в цене. Причиной стал низкий спрос со стороны ключевых покупателей — Турции и Египта, пишет «Коммерсантъ». За минувшую неделю котировки снизились на 3 доллара, до 224 долларов за тонну. Отмечается, что это первое падение с 15-го марта.

Экономисты объясняют это сокращением спроса на международных рынках — многие покупатели закрыли потребности в зерне и ждут нового урожая.

- Кто-то уже определился, как проведёт майские праздники. Но многим ещё только предстоит ответить на этот вопрос. Ольга Медведева даёт рекомендации. Сегодня в обзоре - курорты Краснодарского края.

- 22-го апреля исполняется 149 лет со дня рождения Владимира Ленина (1870 - 1924) - революционера, теоретика марксизма, лидера партии большевиков, первого руководителя советского правительства. Как всякая масштабная личность Ленин по-прежнему вызывает полярные оценки. От поклонения и обожания - до ненависти и отрицания.