2019-04-22T20:35:40+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Был бы повод : Появление МИДа, первая газовая атака, премьера «Шрека» и выступление Леонида Енгибарова

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годыМихаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Появление МИДа, первая газовая атака, премьера «Шрека» и выступление Леонида Енгибарова

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22 апреля. В этот день:

1832 год - указом Николая I в России организуется новое ведомство - Министерство иностранных дел.

1915 год - первая газовая атака у города Ипр. На британские войска выпущено 180 тонн хлора. Умерло 5 тысяч человек.

1918 год - ВЦИК утверждает присягу воинов Красной Армии.

1961 год - на арене Цирка на Цветном бульваре новый коверный - Леонид Енгибаров.

2001 год - первый предпремьерный показ «Шрек». Монополия «Диснея» закончилась.

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