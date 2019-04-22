Темы дня : Что будет Зеленский делать дальше, стоит ли лететь на Шри-Ланку, как выбирать куличи и яйца на Пасху

СЕГОДНЯ 19:03 2019-04-22T21:15:27+03:00

Что будет Зеленский делать дальше, стоит ли лететь на Шри-Ланку, как выбирать куличи и яйца на Пасху 00:00 00:00

Обсуждаем главные темы:

- ЦИК Украины обработал 99% протоколов. Что дальше? Что говорят про Зеленского в Киеве, в Крыму и на Донбассе? Как актер будет чувствовать себя в политике? Поему актера наперебой поздравляют звезды российского шоу-бизнеса? Что пообещали США Порошенко после поражения на выборах?

- Что произошло на Шри-Ланке? Что сейчас происходит на курортах? Стоит ли туристам лететь на Шри-Ланку? Вернут ли деньги при отказе от поездки?

- Совфед поддержал закон о наказании для пьяных водителей, скрывшихся с места аварии.

- В России выявили убыль населения в 60 регионах.

- Новое заседание по делу Кокорина и Мамаева. Подробности от нашего корреспондента!

- Роспотребнадзор рассказал, как выбирать куличи и яйца на Пасху.

- Какой будет погода на Пасху и на праздники в центральных регионах России: прогноз.