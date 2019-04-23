2019-04-23T12:57:08+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Был бы повод : Раскол церкви, появление журнала «Современник», московское наводнение и первая пятилетка

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годыМихаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Раскол церкви, появление журнала «Современник», московское наводнение и первая пятилетка

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23 апреля. В этот день:

1656 год - Собор русских церковных иерархов постановил: отлучить от церкви всех, кто крестится двумя перстами.

1836 год - В Санкт-Петербурге выходит первый номер журнала «Современник».

1908 год - В Москве самое крупное наводнение за всю историю. Стены Кремля затоплены водой на 2 метра 30 сантиметров от мостовой. Москва-река поднялась на 9 метров от летнего уровня.

1929 год - В Советском Союзе принимают план первой пятилетки.

1985 год - Открывается Пленум ЦК КПСС, который объявляет курс на перестройку.

1964 год - Образовывается всесоюзная фирма «Мелодия».

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