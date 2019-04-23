2019-04-23T12:07:50+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Главное - вовремя : Садись! Два! Чиновников будут увольнять за плохие оценки от граждан

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями нового дняМихаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями нового дня

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями нового дня

Садись! Два! Чиновников будут увольнять за плохие оценки от граждан

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Главные темы:

- Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно говорить о поздравления Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать. Судить можно будет только по конкретным делам. В Москве с уважением относятся к выбору украинского народа, тем более что этот выбор весьма очевиден. Вместе с тем легитимность выборов в целом была поставлена под вопрос, когда не было предоставлено возможности голосовать 3 млн граждан Украины, которые проживают в России.

- Чиновникам будет грозить увольнение, если граждане останутся недовольными после оказанных услуг. Как выяснили СМИ, Минэкономразвития теперь будет следить за качеством государственного обслуживания.

- Зеленского поздравляют артисты и политики и все дают советы, как управлять страной.

- В Новосибирске прошел чемпионат по офисным видам спорта, в котором поучаствовали 15 команд. В числе участников оказались команды РЖД и Сбербанка, которые заняли второе и третьи места соответственно. На первом месте оказалась команда компании ДМС («Дистрибьюторская менеджмент система»), сообщает издание «НГС.НОВОСТИ».

Среди испытаний — эстафета до кулера, метание бумажки в корзину, дрифт на офисных стульях и боулинг, в котором кеглями служили бутыли для воды.

- В России предложили ввести налог на рыбалку, чтобы избавиться от лишних людей на водоемах. Инициативу озвучил чемпион мира по рыбной ловле Константин Кузьмин.

- Инспектор гаджетов.

- Посадят ли Порошенко в тюрьму и ждут ли Украину чистки элит.

- Психологический разбор: Как ведут себя актеры в политике?

- 23-летний депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал авторов программ Comedy Club и "Наша Russia".

- Исследование: миллионы людей используют простые пароли. «123456» — самый популярный из них.

- В Новосибирской области клещи за неделю покусали почти 180 человек.

- Уже можно отправляться в лес по грибы!

- Коридоры власти.

- Сенатор Елена Мизулина: запреты — это свобода.

- Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов к Пасхе.

- Теплицы хотят облагать штрафами и налогами.

- Обзор прессы.

- Новости спорта.

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