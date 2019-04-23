Темы дня : Депутаты решили скрестить КАСКО и ОСАГО и обиделись на юмористов из «Камеди» и «Нашей Раши»

СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-23T13:25:59+03:00

Депутаты решили скрестить КАСКО и ОСАГО и обиделись на юмористов из «Камеди» и «Нашей Раши» 00:00 00:00

Главные темы:

- Зачем ОСАГО, если есть КАСКО? Меньше бумаг - меньше проблем, считают депутаты.

- Почему депутаты обиделись на юмористов из Камеди и Нашей Раши.

- Антироссийские санкции и экномическая война бессмысленны. Об этом в интервью "Комсомольской правде" заявил глава Каталонии Ким ТОрра. Он подчеркнул, что ограничения должны быть сняты как можно скорее, и призвал смягчить визовые требования для россиян.

- Спрос на вторичное жильё в Москве упал на 20 процентов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные игроками рынка. Уместно ли говорить о стойкой тенденции?

- Сегодня начинается очередной громкий - бракоразводный - процесс в футбольной среде. Таганский суд Москвы рассматривает иск к игроку питерского «Зенита» Ивану Новосельцеву - на правах аренды он сейчас выступает за «Ростов».

- Хэппи-эндом завершилась история о краже в Мосвке картины Левитана. Новость об этом едва не взорвала информационное пространство: опять?! Публику вовремя успокоили: всё в порядке, полотно нашлось. Но которое уже по счёту подобное сообщение заставляет задуматься: нет ли тут закономерности.

- Как в Москве украли картину Левитана, но уже нашли. Шо? Опять?