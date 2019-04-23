Темы дня : На Украине массово увольняются губернаторы, в Донбассе обсуждают возможность выдачи российских паспортов

СЕГОДНЯ 13:03 2019-04-23T13:57:55+03:00

На Украине массово увольняются губернаторы, в Донбассе обсуждают возможность выдачи российских паспортов 00:00 00:00

Главные темы:

- На Украине заканчивается подсчёт голосов на президентских выборах — осталось менее процента протоколов. Но Владимир Зеленский уже начал опрос о досрочном роспуске Верховной рады. Некоторые политики покидают свой пост по собственному желанию. В отставку подал уже третий губернатор — на этот раз Закарпатской области — Геннадий Москаль. До него ушел глава Львовской области Олег Синютка - этот регион стал единственным, где победу одержал Порошенко. Также свой пост оставил руководитель Николаевской области - Николай Савченко - бывший депутат Верховной Рады, входил во фракцию «Блок Петра Порошенко».

- Тем временем в Донбассе обсуждают возможность выдачи российских паспортов.

- О медицине будущего. О том, как можно спасти человеческие жизни с помощью принтера, - Мария Баченина.