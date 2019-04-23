Темы дня : Белорусам разонравилась российская нефть, к Путину едет Ким, россияне недовольны колбасой
Валентин Алфимов - с главными новостями дня
Белорусам разонравилась российская нефть, к Путину едет Ким, россияне недовольны колбасой
Главные темы:
- Белоруссия приостановила экспорт бензина и дизеля на Украину, в Польшу и Прибалтику. Это связано с поступлением некачественной российской нефти, сообщили в Белорусской нефтяной компании.
Ограничения будут действовать до тех пор, пока не решится вопрос с качественным сырьем.
В Минске также заявили, что «работают над тем», как избежать санкций, предусмотренных контрактами с западными партнёрами. Возможный ущерб ещй не оценивали.
- Во Владивостоке готовятся к встрече Владимира Путина и Ким Чен Ына. Северо-корейский лидер приезжает в город в среду, он прибудет на своём поезде. А сегодня утром в аэропорту приземлился внеплановый рейс из Пхеньяна. По информации «Комсомолки», на борту находятся представители спецслужб КНДР.
- "Рыжий Иванушка разводится!" - новости с таким заголовком облетели все СМИ. Однако, как выяснилось позже - всё сложно, но не настолько.
- Россияне недовольны колбасой. Жители страны считают, что качество мясных продуктов и полуфабрикатов, а также рыбы и морепродуктов оставляет желать лучшего. Таковы данные исследования консалтинговой компании Deloitte. Неутешительны прогнозы и производителей - качество колбасы будет ухудшаться с каждым месяцем - сообщила первый вице-президент Агропромышленного Комплекса "Мортадель" Эльвира Агурбаш.