Темы дня : Белорусам разонравилась российская нефть, к Путину едет Ким, россияне недовольны колбасой

23 Апр 14:03 2019-04-23T20:03:52+03:00

Белорусам разонравилась российская нефть, к Путину едет Ким, россияне недовольны колбасой 00:00 00:00

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- Белоруссия приостановила экспорт бензина и дизеля на Украину, в Польшу и Прибалтику. Это связано с поступлением некачественной российской нефти, сообщили в Белорусской нефтяной компании.

Ограничения будут действовать до тех пор, пока не решится вопрос с качественным сырьем.

В Минске также заявили, что «работают над тем», как избежать санкций, предусмотренных контрактами с западными партнёрами. Возможный ущерб ещй не оценивали.

- Во Владивостоке готовятся к встрече Владимира Путина и Ким Чен Ына. Северо-корейский лидер приезжает в город в среду, он прибудет на своём поезде. А сегодня утром в аэропорту приземлился внеплановый рейс из Пхеньяна. По информации «Комсомолки», на борту находятся представители спецслужб КНДР.

- "Рыжий Иванушка разводится!" - новости с таким заголовком облетели все СМИ. Однако, как выяснилось позже - всё сложно, но не настолько.

- Россияне недовольны колбасой. Жители страны считают, что качество мясных продуктов и полуфабрикатов, а также рыбы и морепродуктов оставляет желать лучшего. Таковы данные исследования консалтинговой компании Deloitte. Неутешительны прогнозы и производителей - качество колбасы будет ухудшаться с каждым месяцем - сообщила первый вице-президент Агропромышленного Комплекса "Мортадель" Эльвира Агурбаш.