Темы дня : Команда Зеленского обещает рассказать правду о Крыме и Донбассе, профессия водителя скоро исчезнет, дачи теряют популярность

23 Апр 19:03 2019-04-23T20:41:28+03:00

Команда Зеленского обещает рассказать правду о Крыме и Донбассе, профессия водителя скоро исчезнет, дачи теряют популярность 00:00 00:00

Главные темы:

- «Посадки — будут!» Возможный будущий министр обороны Украины Иван Апаршин (именно его из команды Зеленского прочат на пост) рассказал о планах нового правительства. Среди прочего там отказ от призыва в армию и... внимание!!! раскрытие правды о событиях в Крыму и Донбассе в 2014 году. Буквальная цитата: «Правда относительно Иловайска, в отношении Дебальцево, относительно начала войны в 2014 году… будет обнародована. Уже в ближайшее время люди узнают правду. Никто не собирается ничего ни от кого прятать. И должностные лица, которые принимали решения или бездействовали там, где надо было действовать, будут привлечены к ответственности».

- Шах и мат, товарищи водители. Координатор общества "Синие ведерки" Пётр Шкуматов рассказал, когда на дороге не будет ни одного водителя. А точнее, когда профессия "Водитель" станет историей. Это 2026 год.

- Взрывы в церквях на Шри-Ланке - это месть исламистов за теракт в Новой Зеландии. Таковы предварительные результаты расследования, которое проводят власти страны, заявил местный министр обороны.

- Новую атомную подлодку спустили на воду в Северодвинске. Этот принципиально новый проект будет носить имя Белгород. Это первая субмарина носитель необитаемых подводных аппаратов "Посейдон". За спуском лодки в режиме телемоста наблюдал президент Владимир Путин. в своей торжественной речи глава государства пожелал подводникам удачи и заявил о приумножении Россией статуса великой морской державы.

- Печальные новости из мира науки. Зафиксировано ускорение наступления климатической катастрофы. Ученые мерили, с какой скоростью тают льды в Гренландии и оказалось, что сейчас эти ледники разрушаются куда быстрее, чем 40 лет назад.

- Хорошие новости пришли сегодня из министерства экономического развития. Говорят, что реальные доходы россиян вырастут в этом году. Правда, не намного - буквально на один процент. Но и то хорошо.

- Дача перестала быть популярным местом отдыха миллионов россиян. По крайней мере не самым любимым. Аналитики заметили - число россиян, которые хотят продать свои сотки с домиком выросло. Эксперты связывают это с целым рядом факторов.