2019-04-24T00:00:56+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Был бы повод : Выходит «Волга-Волга», погибает космонавт Владимир Комаров, Китай запускает собственный спутник

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годыМихаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Выходит «Волга-Волга», погибает космонавт Владимир Комаров, Китай запускает собственный спутник

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24 апреля. В этот день:

1671 год - Степана Разина выдают царским воеводам.

1938 год - на экраны выходит комедия "Волга-Волга".

1967 год - во время посадки корабля "Союз-1" погибает космонавт Владимир Комаров.

1970 год - Китай запускает свой первый спутник Земли.

1942 год - день рождения Барбры Стрейзанд.

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