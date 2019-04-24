Был бы повод : Выходит «Волга-Волга», погибает космонавт Владимир Комаров, Китай запускает собственный спутник
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Выходит «Волга-Волга», погибает космонавт Владимир Комаров, Китай запускает собственный спутник
24 апреля. В этот день:
1671 год - Степана Разина выдают царским воеводам.
1938 год - на экраны выходит комедия "Волга-Волга".
1967 год - во время посадки корабля "Союз-1" погибает космонавт Владимир Комаров.
1970 год - Китай запускает свой первый спутник Земли.
1942 год - день рождения Барбры Стрейзанд.