2019-04-24T11:55:06+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Главное - вовремя : Спортом занимаются только 27% россиян, учительницу поймали на ведение матерного блога про учеников, дачи больше не модны

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами этого дняМихаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами этого дня

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами этого дня

Спортом занимаются только 27% россиян, учительницу поймали на ведение матерного блога про учеников, дачи больше не модны

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Главные темы:

- Спортом или физкультурой в свободное время занимаются только 27,2% россиян. Причём среди мужчин доля занимающихся больше (32,9%), чем среди женщин (23,3%).

- Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков считает, что следование здоровому образу жизни и заработная плата взаимосвязаны: человек может придерживаться ЗОЖ только при высоком доходе.

- Учительница вела анонимный матерный блог про учеников. Они-то её и спалили. Имеет ли права учитель на личную жизнь (с матами, выпивкой и фотографиями в купальниках)?

- В России выросло число желающих продать собственную дачу. В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.

- Законопроект о медвытрезвителях внесен в Госдуму.

- Федеральное бюро расследований США опубликовало ранее засекреченные документы, в которых содержатся показания о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину.

- Коридоры власти.

- Жители России считают самыми серьёзными проступками детей употребление алкоголя, наркотиков и воровство. При этом 69% участников опроса уверены, что эти преступления должны повлечь за собой жестокое наказание вплоть до физического.

- Обзор прессы.

- По данным опроса, чаще всего российские туристы привозят с собой в отель лекарства (67%), тапочки (21%), а 16 процентов россиян приезжают в отпуск с собственной едой, причем мужчины больше обеспокоены этим вопросом, чем женщины.

- Новости спорта.

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