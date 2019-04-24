Главное - вовремя : Спортом занимаются только 27% россиян, учительницу поймали на ведение матерного блога про учеников, дачи больше не модны
Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами этого дня
Спортом занимаются только 27% россиян, учительницу поймали на ведение матерного блога про учеников, дачи больше не модны
Главные темы:
- Спортом или физкультурой в свободное время занимаются только 27,2% россиян. Причём среди мужчин доля занимающихся больше (32,9%), чем среди женщин (23,3%).
- Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков считает, что следование здоровому образу жизни и заработная плата взаимосвязаны: человек может придерживаться ЗОЖ только при высоком доходе.
- Учительница вела анонимный матерный блог про учеников. Они-то её и спалили. Имеет ли права учитель на личную жизнь (с матами, выпивкой и фотографиями в купальниках)?
- В России выросло число желающих продать собственную дачу. В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
- Законопроект о медвытрезвителях внесен в Госдуму.
- Федеральное бюро расследований США опубликовало ранее засекреченные документы, в которых содержатся показания о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину.
- Коридоры власти.
- Жители России считают самыми серьёзными проступками детей употребление алкоголя, наркотиков и воровство. При этом 69% участников опроса уверены, что эти преступления должны повлечь за собой жестокое наказание вплоть до физического.
- Обзор прессы.
- По данным опроса, чаще всего российские туристы привозят с собой в отель лекарства (67%), тапочки (21%), а 16 процентов россиян приезжают в отпуск с собственной едой, причем мужчины больше обеспокоены этим вопросом, чем женщины.
- Новости спорта.