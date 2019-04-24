2019-04-24T15:20:47+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Ким прибыл во Владивосток, США пугают авианосцами, Янукович хочет обратно

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

Ким прибыл во Владивосток, США пугают авианосцами, Янукович хочет обратно

00:00
00:00

Главные темы:

- Ким Чен Ын прибыл в Россию. Рано утром его бронепоезд пересёк границу и остановился на станции Хасан. И менее часа назад он приехал во Владивосток. На прямой связи со студией собственный корреспондент "Комсомольской правды" в Приморье" Алексей Самуськов - он был на вокзале во время приезда северокорейского лидера.

- Американские авианосцы в Средиземном море могут заставить Россию прекратить свою деятельность по всему миру. С таким громким заявлением выступил посол США в Москве Джон Хантсман. Он подчеркнул, что одна авианосная группа даёт оперативную гибкость и манёвренность, а две — уже обеспечивают, цитата, «беспрецедентное сдерживание против односторонней агрессии».

Но толку от таких манёвров нет — считает военный обозреватель «Комсомолки» Виктор Баранец.

- Виктор Янукович хочет обратно на Родину. Бывший президент Украины надеется, что при Владимире Зеленском ему разрешат вернуться и не будут, цитата, «чрезмерно политизировать» уголовное дело против него. Янукович не единственный, кто готов собирать чемоданы. Вместе с ним в очередь выстроились, например, звёзды эстрады.

- Российский бизнес готовится перейти на - бумагу. Дмитрий Медведев не исключил запрета в стране пластика. Речь идёт об одноразовых изделиях. Правда, конкретных поручений пока нет. Как сказал премьер, приводя в пример другие страны, "может быть, когда-нибудь мы тоже к этому придём"...

- Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, скрывшихся с места ДТП. Теперь - если водитель сбежал с места аварии, в которой есть пострадавшие, его могут лишить свободы на срок до четырёх лет. Если есть один погибший, то срок заключения составит от двух до семи лет. А если погибли двое и больше лиц, от 4 до 9 лет.

- Сегодня магнитогорец Игорь Хорохорин, вернувшись из больницы, поднимется на свой этаж и уютно разместиться перед дверью своей квартиры. Его домом стала - лестничная площадка. Жильё, которое он 30 лет считал своим, в один прекрасный день забрала жена, которая как та лиса - как выскочит, как выпрыгнет... Жизнь в подъезде, конечно, не сказка, но Игорь не унывает, да и мир не без добрых людей.

- Знаете ли вы, что "аллергия на работу" - это не оборот речи. От работы действительно можно заболеть, и тогда спасением становятся антигистамины. В преддверии сезона, когда всё начинает цвести, аллергия атакует со всех сторон. Ею страдает треть (!) россиян. Мария Баченина разбиралась в этом медицинском вопросе.

Скачать передачу [mp3, 31.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Delivery Club будет проверять состояние здоровья своих курьеров
В Генштабе ВС РФ заявили, что Америка готовится нанести ядерный удар по России
Трамп отправил военных на границу с Мексикой
Семь больниц Приморья получили новое оборудование по «Единой субсидии»
"Усилить санкции против РФ": команда Зеленского сделала заявление в связи с указом Путина по паспортам
Москвич прикрыл порезавшую его ножом любимую перед полицейскими, а через несколько часов оказался в больнице с серьезными ранами
Совбез ООН не будет собираться из-за письма Украины по выдаче паспортов РФ в Донбассе
"В этом есть большой шарм!": Боярский о шляпе Ким Чен Ына
Киев просит созвать заседание СБ ООН по поводу указа об упрощении получения гражданства РФ жителями Донбасса
Во Владивостоке Ына будут кормить традиционными русскими блюдами
Путин заявил, что РФ будет наращивать мощности по производству СПГ
Путин прокомментировал указ об упрощённом получении гражданства для жителей ЛНР и ДНР
В Ленинградской области заработал новый терминал по производству сжиженного природного газа
В МЧС разрешили россиянам жарить шашлыки на майские праздники
МИД Украины назвал решение России о выдаче паспортов жителям Донбасса "продолжением агрессии"
Американские ученые нашли в электронных сигаретах следы бактериальных и грибковых токсинов
В России продолжительность жизни в 2018 году увеличилась до 72, 9 лет
Умер рок-музыкант Дик Риверс
Nissan отзывает кроссоверы Terrano из-за проблем с тормозами
Прокуратура Китая задержала экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя
Патрушев: ИГ* понесло серьезные потери, но о победе над терроризмом говорить рано
Один из спутников ГЛОНАСС вышел из строя
Врач-диетолог предупредила о проблемах со здоровьем на Пасху
Бывший МИД Эквадора: власти придумали связанных с Ассанжем хакеров из России
Эксперт объяснил почему Запад опасается подлодки «Белгород»
Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР
Во время взрыва на химзаводе в Китае погибли 3 человека
Глава компании «Российский экологический оператор» объяснил формирование тарифа на вывоз мусора
Россия ответила Великобритании на антироссийские поздравления Зеленского с победой на выборах