Темы дня : Ким прибыл во Владивосток, США пугают авианосцами, Янукович хочет обратно

СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-24T15:20:47+03:00

Ким прибыл во Владивосток, США пугают авианосцами, Янукович хочет обратно 00:00 00:00

Главные темы:

- Ким Чен Ын прибыл в Россию. Рано утром его бронепоезд пересёк границу и остановился на станции Хасан. И менее часа назад он приехал во Владивосток. На прямой связи со студией собственный корреспондент "Комсомольской правды" в Приморье" Алексей Самуськов - он был на вокзале во время приезда северокорейского лидера.

- Американские авианосцы в Средиземном море могут заставить Россию прекратить свою деятельность по всему миру. С таким громким заявлением выступил посол США в Москве Джон Хантсман. Он подчеркнул, что одна авианосная группа даёт оперативную гибкость и манёвренность, а две — уже обеспечивают, цитата, «беспрецедентное сдерживание против односторонней агрессии».

Но толку от таких манёвров нет — считает военный обозреватель «Комсомолки» Виктор Баранец.

- Виктор Янукович хочет обратно на Родину. Бывший президент Украины надеется, что при Владимире Зеленском ему разрешат вернуться и не будут, цитата, «чрезмерно политизировать» уголовное дело против него. Янукович не единственный, кто готов собирать чемоданы. Вместе с ним в очередь выстроились, например, звёзды эстрады.

- Российский бизнес готовится перейти на - бумагу. Дмитрий Медведев не исключил запрета в стране пластика. Речь идёт об одноразовых изделиях. Правда, конкретных поручений пока нет. Как сказал премьер, приводя в пример другие страны, "может быть, когда-нибудь мы тоже к этому придём"...

- Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, скрывшихся с места ДТП. Теперь - если водитель сбежал с места аварии, в которой есть пострадавшие, его могут лишить свободы на срок до четырёх лет. Если есть один погибший, то срок заключения составит от двух до семи лет. А если погибли двое и больше лиц, от 4 до 9 лет.

- Сегодня магнитогорец Игорь Хорохорин, вернувшись из больницы, поднимется на свой этаж и уютно разместиться перед дверью своей квартиры. Его домом стала - лестничная площадка. Жильё, которое он 30 лет считал своим, в один прекрасный день забрала жена, которая как та лиса - как выскочит, как выпрыгнет... Жизнь в подъезде, конечно, не сказка, но Игорь не унывает, да и мир не без добрых людей.

- Знаете ли вы, что "аллергия на работу" - это не оборот речи. От работы действительно можно заболеть, и тогда спасением становятся антигистамины. В преддверии сезона, когда всё начинает цвести, аллергия атакует со всех сторон. Ею страдает треть (!) россиян. Мария Баченина разбиралась в этом медицинском вопросе.