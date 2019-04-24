Темы дня : Путин объяснил своё решение о выдаче гражданства, Ким Чен Ын приехал на сталинском бронепоезде, а бензин в России дорожать не будет

24 Апр 19:03 2019-04-24T21:00:32+03:00

Путин объяснил своё решение о выдаче гражданства, Ким Чен Ын приехал на сталинском бронепоезде, а бензин в России дорожать не будет 00:00 00:00

Главные темы:

- Жители Донбасса смогут получить российские паспорта. Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение гражданства для ДНР и ЛНР. Эта мера назревала давно, и вот как президент объяснил своё решение. Слушаем!

- Ким Чен Ын приехал в Россию. Лидер Северной Корее впервые встретится с президентом России. Саммит на высшем уровне пройдёт завтра. А сегодня Ким Чен Ына встречали во Владивостоке. Границу он пересёк на своём легендарном бронепоезде.

- Бензин в России дорожать не будет - нефтяники и правительство договорились о дальнейшем сдерживании цен. Финансовые потери от продажи топлива на внутреннем рынке нефтяным компаниям будут компенсированы за счет дополнительных акцизов на нефтепродукты и увеличения налога на добычу полезных ископаемых. К такому решению пришли по итогам совещания, которое провели глава Минфина Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак.

- Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один. Такой сомнительный совет дал в эфире украинского канала советник избранного президента Иван Апаршин. Он объяснил, что любые переговоры должны проходить в присутствии третьих стран. Украине необходима помощь США и Великобритании, а также "нормандской четверки" - признал советник.

- Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, скрывшихся с места ДТП. Теперь - если водитель сбежал с места аварии, в которой есть пострадавшие, его могут лишить свободы на срок до четырёх лет. Если есть один погибший, то срок заключения составит от двух до семи лет. А если погибли двое и больше лиц, от 4 до 9 лет.

- Росстат продолжает удивлять россиян подсчётами. На этот раз ведомство нашло у нас “лишние” доходы. Статисты пересчитали заработанное за последние два года - оказалось на один триллион 750 миллиардов больше, чем в предыдущих подсчётах. Сделали вывод - наши доходы упали не так сильно, как мы думаем.

- Пить стали меньше! К такому выводу пришёл Минздрав. Глава ведомства Вероника Скворцова привела следующие цифры: на душу населения теперь приходится только 9 целых 3 десятых литра, вместо 18 литров в 2011 году. То есть за семь лет уровень алкоголизма снизился вдвое. В Минздраве это связывают с той политикой, которую ведомство вело все эти годы: ограничивали продажу спиртного ночью и проводили пропаганду здорового образа жизни. Однако некоторые эксперты уверены: всё не так уж радужно.

- - Сегодня магнитогорец Игорь Хорохорин, вернувшись из больницы, поднимется на свой этаж и уютно разместиться перед дверью своей квартиры. Его домом стала - лестничная площадка. Жильё, которое он 30 лет считал своим, в один прекрасный день забрала жена, которая как та лиса - как выскочит, как выпрыгнет... Жизнь в подъезде, конечно, не сказка, но Игорь не унывает, да и мир не без добрых людей.