2019-04-25T10:55:21+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Главное - вовремя : Россияне стали вдвое меньше пить, хамон и пармезан могут запретить ввозить даже в личных целях

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дняМихаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

Россияне стали вдвое меньше пить, хамон и пармезан могут запретить ввозить даже в личных целях

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Главные темы:

- Вероника Скворцова: Россияне стали вдвое меньше пить.

- Врачи рассказали, сколько яиц и куличей можно съесть на Пасху.

- Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности.

- В России хотят запретить присваивать известные названия продуктам, выпускаемым не по ГОСТу.

- Главные кинопремьеры этой недели.

- Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ донбассовцами.

- Новости спорта.

- Коридоры власти.

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