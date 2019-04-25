Главное - вовремя : Россияне стали вдвое меньше пить, хамон и пармезан могут запретить ввозить даже в личных целях
Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня
Россияне стали вдвое меньше пить, хамон и пармезан могут запретить ввозить даже в личных целях
Главные темы:
- Вероника Скворцова: Россияне стали вдвое меньше пить.
- Врачи рассказали, сколько яиц и куличей можно съесть на Пасху.
- Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности.
- В России хотят запретить присваивать известные названия продуктам, выпускаемым не по ГОСТу.
- Главные кинопремьеры этой недели.
- Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ донбассовцами.
- Новости спорта.
- Коридоры власти.