2019-04-25T17:25:24+03:00
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Дмитрий СТЕШИНЕлена АФОНИНА

Темы дня : Донбасс отреагировал на указ Путина слезами

Жителям Донбасса необязательно сдавать украинский паспорт. Они одновременно смогут иметь и украинский, и российский паспорта.Жителям Донбасса необязательно сдавать украинский паспорт. Они одновременно смогут иметь и украинский, и российский паспорта.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда» глава ДНР Денис Пушилин заявил, что жители ДНР и ЛНР ждали этого 5 лет

Донбасс отреагировал на указ Путина слезами

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В Госдепе осудили решение по гражданству России для жителей Донбасса. "Это серьёзно затруднит реализацию минских соглашений", - заявила официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус.

По её словам, Москва этими "весьма провокационными действиями" лишь интенсифицирует атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Такая реакция Вашингтона вполне предсказуема. Но отношение жителей Донбасса к решению Москвы ничего не изменит. Наш собкорр в Донецке Никита Макаренков рассказывает, что новость о подписании Путиным указа об упрощенном порядке получения российского гражданства встретили слезами. Новость разлетелась по городу мгновенно.

Кстати, Владимир Путин не собирался провоцировать официальный Киев, подписывая указ об упрощённом порядке предоставления российского гражданства для жителей Донбаса. Об этом российский лидер заявил во Владивостоке, на пресс-конференции по итогам переговоров с Ким Чен Ыном.

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