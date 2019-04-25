Темы дня : Георгиевская ленточка, запрет хамона и пармезана, чартеры в Египет и новый клип «Любэ»

СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-25T18:05:17+03:00

Георгиевская ленточка, запрет хамона и пармезана, чартеры в Египет и новый клип «Любэ» 00:00 00:00

- Сегодня стартовала акция "Георгиевская ленточка". Главный символ Дня Победы начали раздавать не только в России, но и за рубежом. Тем временем в многофункциональных центрах наблюдается наплыв посетителей - идёт подготовка к главному нашему празднику. Все печатают фотографии своих родственников, принесших стране победу. И 9-го мая миллионы людей по всему миру встанут в строй "Бессмертного полка".

- Россияне могут остаться совсем без хамона и пармезана. Российские производители просят запретить ввоз для ЛИЧНЫХ целей мясных и молочных продуктов. С таким предложением выступила Национальная мясная ассоциация. Ее председатель Сергей Юшин отметил, что это необходимо из-за угрозы распространения опасных вирусов.

- Чартерные полёты между Россией и Египтом могут возобновить к октябрю. Об этом нам сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Пока путёвок на египетские курорты нет, путешественники покупают билеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх через промежуточные пункты. Чем Египет так манит отпускников и есть ли альтернатива этому отдыху?

- Ну а бОльшая часть россиян ни в какие заграницы на майские праздники не поедет. Есть другой, горячий маршрут - дача! Правда, этот турпоток может со временем поредеть. Аналитики рынка недвжимости выяснили, что россияне сейчас массово продают свои участки.

- Эммануэль Макрон не будет комментировать информацию о разговоре с пранкерами - то, что он состоялся, президент Франции не подвертждает и не опровергает.

Сразу после второго тура выборов на Украине Макрон позвонил Зеленскому, чтобы поздравить с победой. И ему ответил Владимир, только - не тот. Как оказалось - трубку взял пранкер Вован (или Владимир Кузнецов). Как это всё было, нам рассказал сам Кузнецов

- Группа «Любэ» выпустила клип на новую песню про Крымский мост. Эта композиция про летний отпуск на полуострове, до которого можно легко добраться через Керченский пролив. По сценарию все происходит на черноморском побережье. Туда солист группы «Любэ» Николай Расторгуев приехал отдохнуть с другими участниками коллектива. Герои клипа по пути в Крым пересекают на автомобиле Керченский пролив. В эпизоде показаны панорамные съемки моста. Расторгуев назвал сооружение грандиозным, и сообщил, что его мечтой было увидеть достопримечательность.