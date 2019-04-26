2019-04-26T10:51:21+03:00
Дави на газ
Михаил АНТОНОВКирилл БРЕВДО

Дави на газ : В целях безопасности: ГИБДД подготовила сюрпризы для будущих водителей

Кирилл Бревдо - рассказывает главные автомобильные новости и отвечает на ваши вопросыКирилл Бревдо - рассказывает главные автомобильные новости и отвечает на ваши вопросы

Кирилл Бревдо - рассказывает главные автомобильные новости и отвечает на ваши вопросы

В целях безопасности: ГИБДД подготовила сюрпризы для будущих водителей

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Главные темы:

- В целях безопасности: ГИБДД подготовила сюрпризы для будущих водителей.

- Mitsubishi Pajero уходит по-английски. Очень жаль.

- В России начались продажи обновленного Renault Kaptur.

- «АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев.

- Тест-драйв

- Водитель водителю - друг или нет?

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Дави на газ

Тема: Дави на газ : В каких регионах России больше всего жертв ДТП, на какие автомобили будут скидки в апреле и как автошколы будут сдавать экзамены ГИБДД

В студии: Михаил АНТОНОВ, Кирилл БРЕВДО, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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