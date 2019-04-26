2019-04-26T11:42:01+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Главное - вовремя : Россияне в возрасте до 30 лет чаще всего просят микрозаймы, а 86 % считают себя счастливыми

Мария Баченина и Михаил Антонов с главными новостями дняМария Баченина и Михаил Антонов с главными новостями дня

Мария Баченина и Михаил Антонов с главными новостями дня

Россияне в возрасте до 30 лет чаще всего просят микрозаймы, а 86 % считают себя счастливыми

00:00
00:00

Главные темы:

- В школьные уроки музыки предложили включить Высоцкого и The Queen.

- Штраф за свидание с коллегой: работника ТЦ в Иркутске наказали за встречу с девушкой в нерабочее время. Ему выписали штраф в 2000 рублей.

- Исследование показало, кто чаще всего обращается за микрозаймами. Чаще всего за микрозаймами обращаются россияне в возрасте до 30 лет — на их долю приходится 55,3 % заявок, при этом данная группа заемщиков запрашивает самые небольшие суммы среди всех возрастных групп — в среднем не более десяти тысяч рублей.

- КРЫМ готовится к туристическому сезону.

- Группа "Любэ" выпустила песню "По мосту" и видеоклип к ней, посвященные Крыму и мосту на полуостров.

- ВОЗ предупредила об опасности гаджетов для детей до пяти лет.

- 1 мая в России отмечают День труда. Специально к этому празднику Яндекс собрал статистику поисковых запросов про работу, профессии и карьеру.

- Как я продавала вещи в интернете: Пять портретов самых проблемных покупателей. Советы от корреспондента «КП», как заработать и не попасться на уловки мошенников.

- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.

- Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что большинство россиян (86%) считают себя счастливыми. В опубликованных данных указано, что индекс счастья россиян вырос до 75 п. (против 73 п. в марте 2018 года). Отмечается, что показатель счастливого населения высок во всех социально-демографических группах.

- Умерла актриса Элина Быстрицкая.

- Обзор прессы с Валентином Алфимовым.

- Новости спорта с Андреем Вдовиным.

Скачать передачу [mp3, 135.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
24 Апреля 2019 8:03 - 11:02

Главное - вовремя

Тема: Главное - вовремя : Спортом занимаются только 27% россиян, учительницу поймали на ведение матерного блога про учеников, дачи больше не модны

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
17 Апреля 2019 7:46 - 11:02

Главное - вовремя

Тема: Главное - вовремя : В деле Кокорина и Мамаева главным стал стул, Минкульт думает, как помочь Нотр-Даму, а Госдума приняла закон о суверенном Рунете

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
9 Апреля 2019 7:03 - 8:02

Главное - вовремя

Тема: Главное - вовремя : В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников, а Роскачество назвало способы сэкономить на путешествиях

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
4 Апреля 2019 7:03 - 11:02

Главное - вовремя

Тема: Главное - вовремя : 62 миллиона россиян должны пройти диспансеризацию в 2019 году, при этом треть сограждан отказывается от посещения врачей

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Захарова рассказала, как российские паспорта защитят жителей Донбасса
Минтруд: Выдача российских паспортов жителям Донбасса не станет нагрузкой на пенсионную систему
Россия предложила КНДР упростить визовые процедуры для наших туристов
Пилоты авиакомпании SAS начали забастовку: отменены сотни рейсов
В Москве произошел пожар в 23-этажном жилом доме
Император Японии в последний раз появился на публике перед отречением
Бортко выразил соболезнования в связи со смертью Элины Быстрицкой
В Лигу Чемпионов предложили ввести дивизионы для слабых и сильных клубов
В Раде предложили раздавать в центре Москвы украинские паспорта
В Совфеде отреагировали на призыв Трампа отказаться от ядерного оружия
Подмосковный «Холдинвестбанк» лишился лицензии
Прощание с Элиной Быстрицкой пройдет в Малом театре
Ким Чен Ын досрочно завершил свой визит в Россию
Причина смерти Элины Быстрицкой: актриса умерла после продолжительной болезни
В "Нафтогазе" считают, что Россия готовится к "газовой войне"
Путин утвердил перечень показателей оценки эффективности губернаторов