Главное - вовремя : Россияне в возрасте до 30 лет чаще всего просят микрозаймы, а 86 % считают себя счастливыми

СЕГОДНЯ 08:03 2019-04-26T11:42:01+03:00

Россияне в возрасте до 30 лет чаще всего просят микрозаймы, а 86 % считают себя счастливыми 00:00 00:00

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- Исследование показало, кто чаще всего обращается за микрозаймами. Чаще всего за микрозаймами обращаются россияне в возрасте до 30 лет — на их долю приходится 55,3 % заявок, при этом данная группа заемщиков запрашивает самые небольшие суммы среди всех возрастных групп — в среднем не более десяти тысяч рублей.

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- Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что большинство россиян (86%) считают себя счастливыми. В опубликованных данных указано, что индекс счастья россиян вырос до 75 п. (против 73 п. в марте 2018 года). Отмечается, что показатель счастливого населения высок во всех социально-демографических группах.

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