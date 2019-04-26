Главное - вовремя : Россияне в возрасте до 30 лет чаще всего просят микрозаймы, а 86 % считают себя счастливыми
Мария Баченина и Михаил Антонов с главными новостями дня
Россияне в возрасте до 30 лет чаще всего просят микрозаймы, а 86 % считают себя счастливыми
Главные темы:
- В школьные уроки музыки предложили включить Высоцкого и The Queen.
- Штраф за свидание с коллегой: работника ТЦ в Иркутске наказали за встречу с девушкой в нерабочее время. Ему выписали штраф в 2000 рублей.
- Исследование показало, кто чаще всего обращается за микрозаймами. Чаще всего за микрозаймами обращаются россияне в возрасте до 30 лет — на их долю приходится 55,3 % заявок, при этом данная группа заемщиков запрашивает самые небольшие суммы среди всех возрастных групп — в среднем не более десяти тысяч рублей.
- КРЫМ готовится к туристическому сезону.
- Группа "Любэ" выпустила песню "По мосту" и видеоклип к ней, посвященные Крыму и мосту на полуостров.
- ВОЗ предупредила об опасности гаджетов для детей до пяти лет.
- 1 мая в России отмечают День труда. Специально к этому празднику Яндекс собрал статистику поисковых запросов про работу, профессии и карьеру.
- Как я продавала вещи в интернете: Пять портретов самых проблемных покупателей. Советы от корреспондента «КП», как заработать и не попасться на уловки мошенников.
- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.
- Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что большинство россиян (86%) считают себя счастливыми. В опубликованных данных указано, что индекс счастья россиян вырос до 75 п. (против 73 п. в марте 2018 года). Отмечается, что показатель счастливого населения высок во всех социально-демографических группах.
- Умерла актриса Элина Быстрицкая.
- Обзор прессы с Валентином Алфимовым.
- Новости спорта с Андреем Вдовиным.