Темы дня : Путин стал доктором, Совбез ООН спокойно отреагировал на выдачу паспортов на Донбассе, шенген на 5 лет станет получить проще

СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-26T14:19:44+03:00

Путин стал доктором, Совбез ООН спокойно отреагировал на выдачу паспортов на Донбассе, шенген на 5 лет станет получить проще 00:00 00:00

Главные темы:

- Пример межгосударственных отношений - так Владимир Путин описал партнёрство России и Китая, открывая переговоры с председателем КНР Си Цзинь-пином. Президент прибыл в Китай на форум "Один пояс - один путь", там собрались почти 20 руководителей государств и правительств.

На двусторонней встрече - Си Цзиньпин назвал Путин «самым близким своим другом». Тот, в свою очередь, заявил, что ждёт китайского лидера в России. Оба обменялись подарками. А еще Президенту России Владимиру Путину присвоили звание почетного доктора китайского университета Цинхуа.

- Постпред России в ООН объяснил выдачу паспортов жителям Донбасса. Выступая на заседании Совбеза по Украине, Василий Небензя заявил: блокада самопровозглашенных республик лишила людей пенсий и социальных пособий, поэтому упрощённый порядок получения российского гражданства - это гуманитарная мера.

- Выехать за рубеж на майские праздник не смогут около трех миллионов россиян. Такие данные привели в Федеральной службе судебных приставов. Речь идёт о задолженности по кредитам, налогам, алиментам и различным штрафам. Ограничения установлены, если сумма превышает 10 тыс. рублей.

- Туристам с хорошей визовой историей упростят получение шенгена. Российские путешественники смогут претендовать на мультивизы сроком до пяти лет. В Еврокомиссии заявили, что механизм доступен для добросовестных граждан, которые не нарушали условия предоставления краткосрочного "шенгена". Также отпускникам разрешат подавать заявление заранее - сделать это можно будет за полгода до поездки, а не за три месяца, как сейчас.

- Подходит к концу Великий пост. В этом году один из самых важных православных праздников - Пасха — выпадает на 28 апреля. Традиционно в этот день красят яйца, а также угощаются куличами. О них то и пойдёт сейчас речь. Юрий Кораблев посмотрел на это, не удивляйтесь, с точки зрения экономики.

- На луганской шахте "Схид-карбон" идут спасательные работы. Накануне в результате взрыва под землёй оказались 17 человек. Тела троих подняты на поверхность. Судьбы остальных неизвестна. МЧС России по просьбе властей самопровозглашунной республики направило к месту ЧП свой отряд.

- Умерла Элина Бстрицкая. Народная артистка ушла на 92-м году жизни.

В последнее время актриса тяжёло болела и сегодня утром скончалась в реанимации одной из московских больниц. Как сообщили в Малом театре, где Быстрицкая служила с 1958 года, прощание состоится в понедельник.