Был бы повод : Переход Крыма в состав Украины, авария на Чернобыльской АЭС, смерть Валерия Ободзинского
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Переход Крыма в состав Украины, авария на Чернобыльской АЭС, смерть Валерия Ободзинского
26 апреля. В этот день в разные годы:
1936 год - в советской милиции вводят звания и знаки отличия.
1954 год - Крымская область из состава РСФСР переходит в состав Украинской ССР.
1965 год - День Победы объявляется в СССР нерабочим днём.
1986 год - авария на Чернобыльской АЭС.
1997 год - умирает Валерий Ободзинский.