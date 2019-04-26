2019-04-26T16:11:09+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Был бы повод : Переход Крыма в состав Украины, авария на Чернобыльской АЭС, смерть Валерия Ободзинского

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день в разные годыМихаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Переход Крыма в состав Украины, авария на Чернобыльской АЭС, смерть Валерия Ободзинского

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26 апреля. В этот день в разные годы:

1936 год - в советской милиции вводят звания и знаки отличия.

1954 год - Крымская область из состава РСФСР переходит в состав Украинской ССР.

1965 год - День Победы объявляется в СССР нерабочим днём.

1986 год - авария на Чернобыльской АЭС.

1997 год - умирает Валерий Ободзинский.

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