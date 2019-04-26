Темы дня : Россия может получить 4 миллиона новых граждан, в Петербурге вспоминают угон самолета, продукты для шашлыка подорожали

СЕГОДНЯ 13:03 2019-04-26T15:45:11+03:00

Россия может получить 4 миллиона новых граждан, в Петербурге вспоминают угон самолета, продукты для шашлыка подорожали 00:00 00:00

Главные темы:

- Россия может получить 4 миллиона новых граждан — все это жители Донбасса. Решение Москвы, которое вызвало негативную реакцию Киева, — обычная практика для всего мира.

- В Петербурге вспоминают подвиг ленинградских лётчиков во время одного из первых в СССР захватов самолёта. В апреле 73-го года бывший шахтер с самодельной бомбой попытался угнать Ту-104. Пассажиров и членов экипажа спас бортмеханик Викентий Грязнов - ценой своей жизни.

- Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию. Из Владивостока уехал чуть раньше, чем планировал - на 7 часов. Перед отъездом пообедал в том же ресторане, где 17 лет назад был его отец Ким Чен Ир.

- Продукты для шашлыка подорожали. По данным Росстата, наиболее значительным оказался рост цен на лук — почти на 50 процентов. Также увеличилась стоимость свежих огурцов и помидоров. Чтобы устроить пикник на четверых, придётся выложить минимум две тысяч рублей.

- Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы глав регионов. Расчёт будет вестись по 15-ти показателям.

- Главная опасность пасхального кулича — риск переедания, особенно после поста. Мария Баченина знает, как позаботиться о здоровье. Слушаем!