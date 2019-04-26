Темы дня : Бутиной дали 18 месяцев, Путин оценит губернаторов по 15 параметрам, ЦБ сохранил ключевую ставку

СЕГОДНЯ 19:03 2019-04-26T20:40:05+03:00

Бутиной дали 18 месяцев, Путин оценит губернаторов по 15 параметрам, ЦБ сохранил ключевую ставку 00:00 00:00

Главные темы:

- Американский суд приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы. При этом она будет депортирована в Россию после того, как отбудет срок. 30-летнюю Бутину признали виновной в сговоре с целью продвижения интересов России в США, а также в том, что она вела эту деятельность без регистрации иностранным агентом. Россиянка признала вину только по первому пункту обвинений.

- Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы губернаторов. Для глав регионов прописали 15 критериев.

- ЦБ сохранил ключевую ставку. Подешевеют ли кредиты в этом году? Есть три фактора, которые повлияют на стоимость денег в стране. Слушаем!

- В космосе, якобы, обнаружили объект, который движется быстрее скорости света - об этом сегодня сообщили многие СМИ. Так пора ли переписывать учебники физики - расскажет корреспондент отдела науки Комсомольской правды Ярослав Коробатов.

- Мошенники атакуют. Количество фальшивых полисов ОСАГО оценивается в несколько миллионов. Бумажка у водителя на руках есть, а страховки нет. Как не стать жертвой аферистов?

- Список запрещенных для российских женщин профессий сократят почти в шесть раз. Было 456 - станет 79. Теперь российские женщины не только "Коня на скаку остановят и в горящую избу войдут", но и смогут управлять тяжелой строительной техникой. Кем еще разрешили трудиться - расскажем.